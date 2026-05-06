V Cerknem že od zjutraj dolge vrste, vpisuje nova zdravnica: »Zdravnikov je premalo, se pač prilagodimo, ni druge«(FOTO)

V Zdravstveni postaji Cerkno se je danes že zgodaj zjutraj zbrala dolga vrsta ljudi. Ob 15. uri so pričeli vpisovanje k novi zdravnici družinske medicine. Gre za težko pričakovan trenutek po upokojitvi dosedanjega zdravnika, zaradi česar je veliko pacientov ostalo brez izbranega osebnega zdravnika.
Čakanje je postalo stalnica po vseh zdravstvenih domovih po državi. FOTO: Blaž Samec
G. P.
 6. 5. 2026 | 15:30
Že ob 9. uri dopoldne je bila vrsta pred zdravstveno postajo izjemno dolga, ljudje pa so čakali več ur v upanju, da bodo danes uspeli urediti vpis. Nova zdravnica bo sicer delala v omejenem obsegu, saj bo izvajala le 0,4 programa, kar pomeni, da bo lahko sprejela največ 490 pacientov. Prav zaradi tega je zanimanje izjemno veliko, saj se vsi, ki so po odhodu prejšnjega zdravnika ostali brez opredelitve, trudijo zagotoviti mesto v ambulanti.

V Zdravstvenem domu Idrija ob tem poudarjajo, da avtomatski prenos pacientov k novi zdravnici ni mogoč. Razlog je v spoštovanju pravil Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ter pravici pacientov do proste izbire osebnega zdravnika. Zaradi teh določil je vpis mogoč izključno osebno, kar dodatno povečuje gnečo pred zdravstveno postajo.

Čeprav vremenske razmere čakajočim niso bile najbolj naklonjene, je bilo za osnovno udobje poskrbljeno. Ob pomoči Civilne zaščite so pred zdravstveno postajo postavljeni šotori, kjer se ljudje lahko vsaj delno zaščitijo pred zunanjimi pogoji. Sanitarije so jim na voljo v sami Zdravstveni postaji Cerkno, še poroča Primorski val.

»To ni za nikamor, a nimamo druge«

Med čakanjem je bilo kar nekaj nejevolje, kar je povsem pričakovano. Stanje je malo pomirila organizacija, ki je čakajočim na neki točki razdelila listke z okvirnimi urami za vpis glede na njihov položaj v vrsti. Tako so se lahko odpravili domov ali na okrepčilo, ponovno pa se bodo vrnili v navedenem terminu. Vsi listka seveda niso dobili, kvota 490 pacientov bo zagotovo popolnjena prej.

 

