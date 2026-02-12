  • Delo d.o.o.
PUST

V Cerknici bodo žagali babo: maska obvezna, dobra volja priporočena

Poklonili se bodo prvemu cerkniškemu karnevalu iz leta 1976, ki je potekal pod naslovom Kmečka ohcet.
P. H.
 12. 2. 2026 | 11:12
4:39
Letos se bodo pustarji poklonili prvemu cerkniškemu karnevalu iz leta 1976, ki je potekal pod naslovom Kmečka ohcet. Po natanko pol stoletja se Cerknica vrača k svojim začetkom, zato bo tema pusta Zlata ohcet v znamenju poroke, ljubezni in zabave. Danes, na debeli četrtek, se bo ob 16. uri v velikem šotoru pri cerkniški osnovni šoli začelo žaganje babe, ki predstavlja slavnostno odprtje pustnih prireditev in uradni butalski prevzem oblasti. Jutri, v petek, ob 19. uri bo na sporedu TV Čohovo. To ni klasičen TV-program, je dramsko butalska igra, ki vključuje glasbene točke, novice, šport, kulturo, resničnostni šov in letno dezinformativno oddajo Butalnik. Ob 21. uri se bo v šotoru začela pustna zabava.

Veliki pustni karneval v Cerknici z vsemi priljubljenimi liki bo v nedeljo točno okoli 12.32.

V soboto ob 10. uri bo otroška pustna predstava, ob 14. uri pa se bo začela otroška maškarada. Starejši bodo prišli na svoj račun na sobotni pustni zabavi ob 21. uri. Veliki pustni karneval v Cerknici z vsemi priljubljenimi liki, velikimi figurami in gostujočimi maskami bo v nedeljo, 15. februarja, točno okoli 12.32. Po karnevalu sledi rajanje z Ansamblom Saša Avsenika. Pustne dogodke bodo sklenili s pokopom pusta v sredo, 18. februarja, ob 16. uri. To je najstarejša premikajoča se pustna ulična predstava na Slovenskem z ognjeno mokrim koncem, butalski župan pa bo vrnil svojo dober teden trajajočo oblast.

Pust pod Krimom

Občina Ig na pustno soboto vabi na Podkrimski pustni karneval na Ig. »Pripravljamo pestro dogajanje, ki se bo začelo ob 11. uri z otroškim programom. Poskrbljeno bo za zabavo, poslikavo obrazov, tudi izbor za naj masko ne bo manjkal. Program bo potekal v šotoru pri gasilskem domu na Igu,« so sporočili organizatorji. Ob 14. uri se bo po ulicah Iga odvila pisana povorka pustnih mask od vsepovsod, z maskotama karnevala, Krimskim in Povodnim možem, na čelu. Sodelujejo domača društva pa tudi kurenti s Ptujskega polja in halubajski zvončarji iz Viškova – oboji so vpisani na seznam nesnovne dediščine Unesca. Povorka bo v vsakem vremenu. Popoldne se bo zabava preselila pod ogrevan šotor pri gasilskem domu, kjer bo zbrane od 16. ure naprej zabaval DJ Branzy, ob 18. uri pa bodo oder zavzeli Miran Rudan z Indesign in Aktualova galama. Za hrano in pijačo bodo poskrbeli člani PGD Ig in PGD Škrilje. »Maska obvezna, dobra volja priporočena! Pridite, zaplešite, zapojte in se zabavajte z nami – ker pust je samo enkrat na leto, zabava pa lahko traja dolgo v noč. Vstop prost!« so sporočili organizatorji Podkrimskega pustnega karnevala.

Pust je pršu

V Ilirski Bistrici in okolici je pustna tradicija močno razvita, tudi po zaslugi priljubljenih škoromatov, ki jih bomo našli v Hrušici in Podgradu ter v drugih vaseh v Brkinih. Pustne šege in običaje ohranjajo v Vrbici, Vrbovem, na Pregarjah, Dolnjem Zemonu in še kje. Za ljubitelje pusta in fotografe bo zanimiv obhod in poberija škoromatov v Hrušici v soboto. Predstavitev dela KTD Vrbišće šjme iz Vrbice bo v nedeljo, 15. februarja, ob 11. uri v središču vasi. Zelo dobro obiskana je vsakoletna nedeljska povorka Pust je pršu. S pustom bodo začeli danes, na debeli četrtek, ob 19. uri v šotoru na TIB Ilirska Bistrica, ko bodo pripravili predajo oblasti Pustu. Za zabavo in ples bo poskrbel ansambel Fantje spod Kozleka. Na dogodku bo z žrebom določen tudi vrstni red pustnih skupin, ki se bodo udeležile nedeljske 29. pustne povorke. V soboto bo ob 16. uri v šotoru otroško pustovanje z izborom najlepše družinske maske. Ob 21. uri bo prav tam ples v maskah z Lisjaki in ansamblom Zvita feltna. 29. pustna povorka Pust je pršu po ulicah Ilirske Bistrice se bo začela v nedeljo ob 14. uri, po njej pa bo pustno rajanje z ansamblom Snežnik v šotoru na TIB Ilirska Bistrica.

pustCerknicatradicijamaškarerajanjesprevod
