V četrtek ponekod 5 centimetrov snega! Ga bo kaj več v naslednjih 10 dneh? Gregorčič odgovarja

Čeprav bo četrtkovo jutro na videz mirno in povečini suho, se bo vreme proti večeru začelo spreminjati. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo že napovedovala premik dogajanja z juga. A glavno vprašanje je, ali bo snežilo? Proti večeru in v noči na petek se bodo rahle padavine od jugovzhoda razširile nad večji del države. Po napovedih bo meja sneženja predvidoma med 400 in 700 metri nad morjem, dovolj nizko, da marsikdo na višjih legah pomisli na belo jutro.

Gregorčič: »Nikar ne pričakujte preveč«

Meteorolog Branko Gregorčič z Arsa ob tem opozarja na zmernost pričakovanj: »Nikar ne pričakujte preveč.« Kot pojasnjuje, bodo rahle padavine jutri pozno popoldne ali proti večeru od jugovzhoda postopno zajele večji del notranjosti, a bodo do sredine noči na petek tudi že ponehale. Čeprav bo na višjih legah, med 400 in 700 metri nad morjem, snežilo, bo snežne odeje zelo malo. Gregorčič napoveduje do okoli 5 centimetrov snega, ki bo verjetno skopnel že v petek.

V petek dopoldne bodo padavine ponehale. Na Primorskem se bo popoldne že jasnilo, drugod bo še prevladovalo oblačno vreme. Sobota bo Primorski prinesla dokaj sončen dan s šibko burjo, notranjost države pa bo ostala ujeta pod oblačnim nebom. Kakšna kaplja dežja ni izključena. Bomo kaj več zime občutili v naslednjih dneh? Kot pravi Gregorčič, res težko govorimo o zimskem scenariju. Temperature po nižinah bodo v naslednjih 10 dneh vztrajale med 1 in 6 stopinjami, novih padavin pa najverjetneje ne bo.