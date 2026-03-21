V četrtek so v UKC uspešno izvedli kar dve transplantaciji pljuč, bolniki v povprečju na nova čakajo okoli 90 dni

Transplantacija pljuč je kompleksna kirurška operacija, pri kateri prizadeta pljuča nadomestijo z darovanimi. Ustrezna pljuča so izbrana glede na zdravstveno stanje, velikost in združljivost, pogosto v okviru nacionalne in mednarodne mreže darovalcev. Postopek vključuje pripravo bolnika, kirurško odstranitev obolelih pljuč, vstavljanje novih in intenzivno spremljanje med okrevanjem. V UKC izpostavljajo, da so takšni posegi mogoči le zaradi izjemnega ekipnega dela in zaupanja bolnikov. »Samozavest, strokovnost in sodelovanje vseh zaposlenih omogočajo, da ustvarjamo neverjetne zgodbe,« so zapisali v objavi, ki so jo delili na družabnih omrežjih.

Po podatkih Slovenija‑transplant je bilo do 31. decembra 2023 na skupnem čakalnem seznamu držav članic Eurotransplant vključenih 13.498 bolnikov, ki so čakali na presaditev organa. V Sloveniji je povprečna čakalna doba za organe različno dolga. Najdlje, približno 370 dni se čaka na ledvice, 250 dni za srce, 67 dni za jetra in 91 dni za pljuča – čeprav se lahko v življenjsko ogrožajočih primerih čakanje skrajša. Na nacionalni čakalni listi za zdravljenje s presaditvijo organov je trenutno več kot 40 000 ljudi, pri čemer se nanjo vsak dan doda okoli 20 novih bolnikov, med katerimi številni nikoli ne dočakajo primernega darovanega organa.

V Sloveniji ob smrti kar 85 % svojcev umrlih soglaša z darovanjem organov, kar pomaga ohranjati delovanje programa presaditev v Sloveniji. Sicer pa se organe išče tudi izven državnih meja. Pri tem ob presaditvi prejemniki včasih lahko izvejo državo, od kod organ prihaja, ostali podatki darovalca pa ostanejo anonimni.