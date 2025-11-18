Znano, kdo bo decembra nastopil v Ljubljani. Nad prestolnico petminutni ognjemet

Praznične luči bodo v Ljubljani prižgali 28. novembra okoli 17. ure. Že dopoldne bo na različnih lokacijah zaživel praznični sejem z darilno in gostinsko ponudbo. Mesto bo krasilo deset smrek, več kot 50 kilometrov prazničnih luči in več kot 800 svetlobnih teles. Tudi letos bo nebo nad prestolnico na silvestrovo razsvetlil petminutni ognjemet.

Praznične luči se bodo tradicionalno prižgale v petek pred prvo adventno nedeljo, pred prižigom pa bo tudi letos potekal kulturni program učencev Waldorfske osnovne šole, je na današnji redni novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića povedala namestnica direktorice Turizma Ljubljana Ana Lampič.

Naslov letošnje praznične okrasitve je V odnosu z razmerjem, njen avtor pa je Urban Modic. Glavno sporočilo je, da »smo lahko v odličnih odnosih tudi, če smo različni«, je dejala Lampič.

Praznično okrasitev Ljubljane bo mogoče spoznati na vodenih ogledih mesta in panoramski vožnji po Ljubljanici. Za okrasitev in osvetlitev mesta je letos namenjenih 265.000 evrov z DDV.

Po mestu bodo postavili tudi gozdičke 89 zelenih dreves, ki jih bodo po praznikih vrnili v naravo, k njihovi okrasitvi pa vabijo tudi meščane. V parku Zvezda bodo obešeni lampijoni, ki so jih izdelali ljubljanski osnovnošolci, praznično osvetljena pa bosta tudi Jakopičevo sprehajališče v Tivoliju in Mestna hiša. Lesene jaslice v naravni velikosti bodo stale na Ljubljanskem gradu. Z motivi praznične osvetlitve bodo odeti tudi turistični vlakec Urban in vozila Kavalir.

Program dopolnjujejo tudi čarobni gozd z ustvarjalnimi delavnicami v parku Zvezda, Miklavžev sprevod, sprevodi Ledene kraljice z žonglerskimi, čarovniškimi in akrobatskimi točkami, nastopi lajnarjev, pevskih zborov ljubljanskih osnovnih šol pred Mestno hišo, pet sprevodov dedka Mraza in predstave uličnih gledališč v sklopu festivala Ana Mraz na Krekovem trgu. Od 20. do 30. decembra bo v parku Zvezda stala tudi koča dedka Mraza.

Silvestrovanje 2026 FOTO: Instagram, Zaslonski Posnetek

Glasbeni program bo na petih prizoriščih

Ves december bodo na Pogačarjevem trgu koncerti popularne in narodnozabavne glasbe, med drugim bodo nastopili Rock Partyzani, Gadi in Mambo Kings. Na Novem trgu bodo med 15. in 25. decembrom med drugim nastopili Avtomobili in Eva Boto.

Na tradicionalnem božičnem koncertu 24. decembra pred Mestno hišo bo nastopil Uroš Perić.

Na Kongresnem trgu pa bodo med 26. decembrom in 1. januarjem na koncertih med drugim nastopili Žan Serčič, Jelena Rozga, Helena Blagne, Jan Plestenjak, Joker Out, Fehtarji in Šank Rock.

30. decembra bodo na Trgu francoske revolucije nastopili Moving as a Giant, Leele, Masayah in Kokosy.

Silvestrovanja se bodo ob 21. uri začela na štirih ljubljanskih trgih

Na Kongresnem trgu bodo nastopili Miki Vlahovič & The Band, Vlado Kreslin in Učiteljice.

Na Mestnem trgu bo nastopil Big Band Krško z gostjo Alenko Godec, na Pogačarjevem trgu Vili Resnik in na Trgu francoske revolucije The Canyon Observer, Niet in IDEM. Silvestrovanje za otroke s pravljičnimi junaki bo na Kongresnem trgu ob 16. uri.

5-minutni ognjemet

Ljubljano bo opolnoči razsvetlil petminutni ognjemet z grajskega griča. Lampič je dejala, da ima en osrednji ognjemet v nadzorovanih razmerah, ki ga izvedejo profesionalci, bistveno manj negativnih vplivov, kot številni zasebni ognjemeti, ki bi se dogajali, če osrednjega ognjemeta ne bi bilo.