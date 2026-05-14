V delih Slovenije sneži, a to je šele začetek (VIDEO)

Letošnji ledeni možje so udarili z vso močjo. Zadnje dni smo tako priča močnim ohladitvam in temperaturam, ki so vse prej kot običajne za sredino maja. In pestrega vremenskega dogajanja še ni konec, danes zvečer in v noči na petek bo narava le še bolj pokazala zobe. In ponekod se je že začelo. Na Gorenjskem se je tako meja sneženja spet spustila precej nizko za sredino maja. Kot poroča portal Meteoinfo, je »pozno popoldne dež začel prehajati v sneg vse do višje ležečih alpskih dolin«. Na spletni kameri je mogoče videti, da snežinke občasno močno naletavajo v Planici, vremenoslovci pa napovedujejo, da bo lahko na območju Rateč in Kranjske Gore ob močnejših padavinah tudi jutri in v soboto občasno snežilo.

»Večje količine snega se pričakujejo predvsem nad okoli 1500 metri nadmorske višine, kjer bi lahko do sobotnega popoldneva na območju Julijskih Alp in zahodnih Karavank zapadlo tudi okoli pol metra snega. V visokogorju pa bi se lahko snežna odeja ponekod odebelila celo za meter,« so zapisali na omenjenem portalu.

Za zahodno in osrednjo Slovenijo so vremenoslovci na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso) že v dopoldanskih urah prižgali oranžno opozorilo zaradi napovedanih močnejših neviht. Popoldne in zvečer bodo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji nastajale močnejše nevihte s krajevnimi nalivi, opozarjajo na Arsu, kjer so za severo- in jugozahod ter osrednjo Slovenijo izdali drugo najvišje, oranžno vremensko opozorilo. Najmočnejše nevihte bodo nastajale med Vipavsko dolino in Posočjem. Nevihte se bodo nato hitro pomikale v smeri severa in severovzhoda, opozarja Arso. Ta je oranžno vremensko opozorilo za zahodno polovico države in osrednjo Slovenijo izdal do sredine noči na petek, preostali del države pa obarval z eno stopnjo nižjim, rumenim opozorilom. To zaradi neviht velja za vso Slovenijo tudi za petek.