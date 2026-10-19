V Demokratih ponarejali listine? Anže Logar: »Verjamem, da je nekoliko nenavadno«

Predsednik Demokratov in minister Anže Logar vidi očitke o potvarjanju dokumentov za dokazovanje okoliščin odstopa Aleša Novaka z mesta predsednika mariborskih Demokratov kot napad in sredstvo za rahljanje koalicije. Novaka je prosil, naj o odstopu, ki ga je podal januarja, ne govori na veliko pred volitvami, je danes dejal Logar.

Portal Necenzurirano je minuli teden razkril več dokumentov, ki pod vprašaj postavljajo verodostojnost odstopne izjave Aleša Novaka. Ob prijavi za nadzornika Mladinske knjige je izjavo in povratni dopis Logarja posredoval Slovenskemu državnemu holdingu, s tem pa dokazoval, da je pravočasno odstopil z mesta predsednika mariborskih Demokratov.

Zadevo preverjajo na policiji in Komisiji za preprečevanje korupcije. Je pa profesor na mariborski fakulteti Boris Vezjak danes sporočil, da je zoper Aleša Novaka, Anžeta Logarja in stranko Demokrati vložil kazensko ovadbo suma kaznivega dejanja ponarejanja listin. Logar je danes ob robu seje DZ v izjavi za medije dejal, da je ovadba »popolnoma neosnovana«. Dodal je, da bo razmislil, če bo podal kazensko ovadbo zaradi krive ovadbe, da pa gre za prvo v njegovi dolgoletni karieri, kar je »na nek način uspeh«. Kot je ocenil, je ovadba nova »rešilna bilka«. Dva neposredna napada na Demokrate sta se namreč izjalovila, je poudaril. Pri tem je omenil, da so ministra za zdravje Tadeja Ostrca tik pred referendumi obtoževali, da so v zakon o preventivi in zdravem življenjskem slogu dali nekaj, »česar ni bilo«. Nato pa je po besedah Logarja očitno Gibanje Svoboda poskušalo »eno od bivših poslank Demokratov zlorabiti v politične namene«.

Logar je danes povedal, da ga je Novak že januarja obvestil o odstopu. Novaku je takrat dejal, da sicer razume razloge za prenehanje političnega udejstvovanja, vendar da naj tudi on razume njegove razloge, »da pred volitvami pač ni pravi čas za takšne odločitve, zato naj o teh zgodbah ne govorimo na veliko«. Logar, ki je pred volitvami med drugim poudarjal pomen transparentnosti, novih standardov in drugačne politične kulture, se je danes vprašal, kakšen odziv bi bil v javnosti, če bi predsednik drugega največjega odbora odstopil tik pred volitvami. Po besedah Logarja je Novak kljub odstopu nastopil v predvolilnih soočenjih, saj je »v predvolilni kampanji verjetno dobro imeti dobre retorike na vseh soočenjih«. Meni, da lahko stališča Demokratov predstavljajo tudi tisti, ki niso člani, vendar sprejmejo program.

Tea Košir. FOTO: Facebook

»Nekoliko nenavadno«

Na Novakovi odstopni izjavi iz 4. januarja je sicer v glavi dokumenta kot ime stranke zapisano Demokrati. Anžeta Logarja. Prav tako je v glavi dopisa, s katerim je predsednik stranke Anže Logar 6. januarja potrdil prejem Novakove odstopne izjave, glava in logotip stranke z imenom Demokrati. Anžeta Logarja. A je stranka odločitev, da v ime poleg besede Demokrati zapiše še predsednikovo ime, sprejela šele na svetu stranke, ki je bil 6. januarja popoldne, v uradnem listu pa je bila sprememba objavljena šele 23. januarja. Logar je danes v zvezi s tem dejal, da so Demokrati vse interne dokumente predhodno prilagodili. »Verjamem, da je nekoliko nenavadno. Nenavadno pa je tudi, da bi zaradi nekega nadzornega mesta zdaj celo zgodbo prekrivali,« je povedal.

Logar je danes komentiral še nadaljnjo karierno pot nekdanje poslanke Demokratov in državne sekretarke na ministrstvu za zdravje Tee Košir, ki se vrača v svoje podjetje, čeprav je sprva potrdila, da se bo zaposlila na direkciji za infrastrukturo. Logar je dejal, da je o zadnji odločitvi Košir prebral v nedeljo na portalih. Dodal je, da s Košir od začetka oktobra nista več komunicirala. Od odstopa Košir iz Demokratov političnih ali vsebinskih razlogov za sodelovanje ni imel. Je pa dodal, da njeno odločitev o tem, da se vrača v svoje podjetje, spoštuje.