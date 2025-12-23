Mineva 20 let od tragedije pred Lipo pod Šmarno goro. Zdaj kot Club Seven obratuje ob petkih in sobotah.
Robert Tomas Zavašnik zaradi tragedije pred Lipo nikoli ni šel v zapor. Foto: Dejan Javornik
»Petkov party mix. Hiti 80's ... 90's ... 00's ... 10's ... 20's. Ex-yugo ... Fiesta latina ... vida loca ... top of pop.« S tem oglasom na svoji Facebookovi strani obiskovalce vsak konec tedna po 19. uri v decembru na svoje plesišče vabi Club Seven v Spodnjih Pirničah. »Direkt pod Šmarno goro,« še piše v oglasu za klub, pred katerim se je 23. decembra 2005 zgodila tragedija. Takrat je malo pred 22. uro množica mladine pred vhodom v tedanji Klub Lipa poteptala, pohodila in zadušila tri mladoletna dekleta.
