OBRATUJE OB VIKENDIH

Mineva 20 let od tragedije pred Lipo pod Šmarno goro. Zdaj kot Club Seven obratuje ob petkih in sobotah.

»Petkov party mix. Hiti 80's ... 90's ... 00's ... 10's ... 20's. Ex-yugo ... Fiesta latina ... vida loca ... top of pop.« S tem oglasom na svoji Facebookovi strani obiskovalce vsak konec tedna po 19. uri v decembru na svoje plesišče vabi Club Seven v Spodnjih Pirničah. »Direkt pod Šmarno goro,« še piše v oglasu za klub, pred katerim se je 23. decembra 2005 zgodila tragedija. Takrat je malo pred 22. uro množica mladine pred vhodom v tedanji Klub Lipa poteptala, pohodila in zadušila tri mladoletna dekleta. »Ves teden so po spletu in drugih medijih reklamirali petkov predbožični party, kot so ...