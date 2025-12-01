  • Delo d.o.o.
DOLGOTRAJNA OSKRBA

V domovih za starejše skoraj vsi stanovalci oddali soglasja za dolgotrajno oskrbo

Cene na položnicah bodo praviloma občutno nižje.
FOTO: Blaž Samec 
FOTO: Blaž Samec 
STA, A. G.
 1. 12. 2025 | 17:44
 1. 12. 2025 | 17:44
11:22
A+A-

Skoraj vsi stanovalci domov za starejše po državi so oddali soglasja za prevedbo v novi sistem dolgotrajne oskrbe. Cene na položnicah bodo praviloma občutno nižje, v domovih pa ob današnji uveljavitvi pravice do dolgotrajne oskrbe v instituciji opozarjajo na težave s kratkimi roki ter zamude pri vzpostavitvi potrebnih informacijskih programov.

V domu Ljubljana-Šiška soglasje k prevedbi oddali vsi stanovalci, cena na dan bo po novem več kot 3,3 evra nižja

V Domu starejših občanov Ljubljana-Šiška je soglasje k prevedbi v novi sistem dolgotrajne oskrbe v instituciji dalo vseh 230 stanovalcev, je za STA povedal direktor doma Simon Strgar. Stanovalci so po njegovih besedah razumeli, zakaj je soglasje potrebno. Hkrati je izrazil upanje, da ne bo težav niti pri podpisovanju osebnih načrtov, za kar se rok izteče konec leta. Cena dvoposteljne sobe s souporabo sanitarij v skladu z zakonom o socialnem varstvu pri njih znaša 25,58 evra na dan, v skladu z zakonom o dolgotrajni oskrbi pa bo od danes naprej 22,27 evra na dan. Pri izzivih pa je podobno kot drugi direktorji domov izpostavil kratek rok, ki je na voljo za podpis osebnih načrtov. Kljub temu upa, da jim bo uspelo izvesti to nalogo in da bodo stanovalci po novem plačevali manj.

V Domu starejših Šmarje pri Jelšah skrbi zaradi kratkih rokov, cene na položnicah občutno nižje

V Domu starejših Šmarje pri Jelšah, ki skupaj z enotami v Rogaški Slatini, Podčetrtku in Kozjem trenutno skrbi za 259 stanovalcev, se po besedah direktorice Gordane Drimel ob prehodu na novi sistem soočajo z zahtevnimi postopki in zelo kratkimi roki. Približno 98 odstotkov stanovalcev oz. svojcev je podalo soglasje za prevedbo v novi sistem, ki po njenih besedah za veliko večino pomeni občutno nižje stroške. Cena za osnovno namestitev s prehrano je po novem nekaj več 781 evrov. Pri najzahtevnejših oblikah oskrbe, kot je denimo III/B, kjer gre za osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb, se lahko razlika med dosedanjimi in novimi zneski na položnici giblje tudi okoli 700 do 900 evrov, je povedala. V nekaterih primerih, npr. pri osebah s katetri, je po starem cena oskrbe znašala približno 1579 evrov, po novem pa bo okoli 845 evrov. Pri težjih bolnikih pa se bodo stroški predvidoma znižali s približno 1750 evrov na okoli 985 evrov. Končni zneski se bodo razlikovali glede na vrsto oskrbe, tip sobe ter morebitne nadstandardne storitve, je za STA še pojasnila Drimel.

Največji izziv so po njenih besedah kratki roki, saj morajo vse osebne načrte pripraviti že ta mesec, ko delo dodatno otežujejo prazniki in številne aktivnosti. Dodatna težava je, ker še vedno čakajo povratne informacije o tem, kateri stanovalci izpolnjujejo pogoje za vključitev v sistem dolgotrajne oskrbe. Vse to morajo urediti pravočasno, da bodo lahko januarja izpeljali nove obračune.

Dom upokojencev Kranj doslej prejel 45 prevedb od skupaj 214

Direktorica Doma upokojencev Kranj Nadja Gantar je za STA povedala, da so doslej iz vstopne točke CSD Ljubljana prejeli šele 45 prevedb v novi sistem, za katere morajo v domu pripraviti osebne načrte, njihovo podpisovanje pa je pogoj za vključitev v sistem. Sicer so vsi stanovalci doma, teh je skupno 215, podali soglasje za prevedbo, razen ene stanovalke, ki se za vključitev ni odločila iz osebnih razlogov. Največji izziv je po besedah direktorice časovna stiska, v kateri se je znašlo strokovno osebje doma, saj morajo decembra pripraviti in dati svojcem v podpis 214 osebnih načrtov. To bo zaradi praznikov ter usklajevanja s svojci po besedah direktorice zahtevalo intenzivno delo, tudi ob sobotah. Spomnila je, da bodo stanovalci prve položnice po novem zakonu o dolgotrajni oskrbi prejeli januarja za december.

V Rakičanu računajo na skorajšnjo vzpostavitev potrebnih informacijskih programov

Vršilec dolžnosti direktorja Doma starejših Rakičan pri Murski Soboti Vilko Kolbl je za STA pojasnil, da bo za stanovalce, ki prehajajo v sistem dolgotrajne oskrbe, nova dnevna cena standardne namestitve znašala 24,9 evra. Po dosedanjem sistemu so se cene razlikovale glede na lokacijo in stopnjo oskrbe ter so znašale od 26,86 do 51,16 evra na dan. Soglasje za prevedbo so podali vsi stanovalci. Zanje morajo do 31. decembra pripraviti osebne načrte in šele po tem datumu bo mogoče natančno oceniti, koliko stanovalcev bo dejansko prešlo v novi sistem, je pojasnil Kolbl. Kot največjo težavo pri prehodu v novi sistem je izpostavil zamude pri vzpostavitvi informacijskih programov, ki bodo povezovali podatke med obstoječim in novim sistemom. Pričakujejo sicer, da bodo ti operativni v prihodnjih dneh.

V Koroškem domu starostnikov zadovoljni z novim sistemom, soglasja dali vsi stanovalci

V Koroškem domu starostnikov, ki v matični enoti v Črnečah ter enotah v Slovenj Gradcu in na Ravnah na Koroškem skrbi za 363 stanovalcev, so soglasja za prevedbo v novi sistem podali vsi, je STA povedala direktorica doma Katja Pavlinič Šoba. V nadaljevanju večjih težav načeloma ne pričakuje. Po njenem mnenju je sistem dober in bo stanovalcem omogočal, da bodo plačevali manj. Pričakuje pa več začetnih izzivov, med drugim pri vzpostavitvi sistema, da bodo osebne načrte potem lahko vnašali v poročanje Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Po novem bo v vseh treh enotah črneškega doma cena standardne namestitve v dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij enaka, in sicer bo 23,87 evra na dan. »Tu gre prvič za poenotenje na ravni Koroškega doma starostnikov,« je dejala. Zneski na položnici se bodo za stanovalce, ki bodo vključeni v sistem dolgotrajne oskrbe, v primerjavi s trenutnimi znižala v povprečju za nekaj sto evrov. V povprečju bo stanovalec plačeval 726 evrov na mesec. Največja razlika bo pri plačevanju nastanitve in prehrane za osebe z demenco, kjer je bil doslej mesečni znesek okoli 1200 oz. 1300 evrov, po novem pa bo 726 evrov, je dejala Pavlinič Šoba.

V Domu upokojencev Ptuj opozarjajo na časovno stisko

Direktorica Doma upokojencev Ptuj Vesna Šiplič je v odgovorih za STA poudarila veliko časovno stisko, saj morajo do konca decembra za vse upravičence pripraviti in podpisati osebne načrte, ki so pogoj za izplačila. Od 950 stanovalcev doma so se za vključitev v sistem odločili skoraj vsi. Soglasja nista podala le dva ter dodatnih 46, ki bivajo v posebni obliki varstva in jih zakon ne vključuje v sistem. Pri obeh posameznikih, ki sta se vključitvi odpovedala, gre po besedah direktorice za posebne osebne in finančne okoliščine. Kot je Šiplič še opozorila, so cene storitev zrasle za 15 do 19 odstotkov. Storitev sicer stanovalci domov v skladu z zakonom o dolgotrajni oskrbi ne plačajo več, saj se ta del krije neposredno iz prispevka za dolgotrajno oskrbo. Zneski na položnicah DSO bodo tako praviloma precej nižji, saj stanovalci plačajo le še t. i. hotelski del bivanja v domu, torej nastanitev in prehrano. Ptujski dom starejših ima sicer šest enot, v katerih živi skupaj okoli 950 stanovalcev. Prve prevedbe s centrov za socialno delo so prejeli minuli petek, pri čemer morajo številne podatke še preveriti in uskladiti, preden lahko začnejo izdelovati osebne načrte, je povedala direktorica.

V Domu starejših občanov Novo mesto sproti rešujejo izzive

Direktorica Doma starejših občanov Novo mesto Mateja Jerič je za STA pojasnila, da podatkov o višini položnic oziroma stroških dolgotrajne oskrbe po posameznih upravičencih še nimajo, saj bodo znani šele januarja 2026, ko bo izveden obračun za december 2025. Soglasja za prevedbo v sistem celodnevne dolgotrajne oskrbe nista podala le dva uporabnika, vsi ostali so se za prehod odločili. Po njenih besedah se ob uvedbi novega sistema pojavljajo številni izzivi, ki jih rešujejo sproti, trenutno pa je za dom največji izziv priprava osebnih načrtov za tako veliko število stanovalcev oziroma upravičencev.

V Kopru so se pravočasno prilagodili, izziv informiranje stanovalcev in informacijski sistem

Tudi v Obalnem domu upokojencev Koper se je večina stanovalcev odločila za prevedbo v sistem dolgotrajne oskrbe. Kot je za STA povedala direktorica Neva Tomažič, so uvedbo pravice pravočasno organizacijsko in vsebinsko prilagodili. »V ustanovi smo pripravili potrebne postopke, usposobili zaposlene ter posodobili interne evidence in informacijske sisteme. Vsi stanovalci in svojci so bili o spremembah obveščeni, dodatno pa zagotavljamo podporo pri izpolnjevanju potrebne dokumentacije. Prehod poteka tekoče, posamezne postopke pa sproti prilagajamo navodilom pristojnih institucij,« je navedla. »Največ izzivov nam predstavljajo zagotavljanje pravočasnih informacij stanovalcem in njihovim svojcem ter usklajevanje informacijskega sistema z novimi obračunskimi pravili,« pravi direktorica. »Kljub temu prehod poteka predvideno, pri čemer sproti rešujemo posamezne operativne dileme,« je dodala. Cene položnic se razlikujejo glede na uporabnika ter na sobo, v kateri prebiva. Od 1. decembra znaša cena oskrbe 1 po zakonu o socialnem varstvu 32,09 evra na dan, cena nastanitve in prehrane po sistemu dolgotrajne oskrbe pa 24,91 evra na dan, je pojasnila.

V ajdovskem domu pomisleki predvsem pri tistih, ki jim oskrbo doplačuje občina

V Domu starejših občanov Ajdovščina ni podalo soglasja za avtomatski prenos v novi sistem 11 od skupno 148 stanovalcev. Direktor Sandi Bačar pojasnjuje, da gre večinoma za osebe, ki jim oskrbo doplačuje občina in še ne vedo, kako bo s temi doplačili v prihodnje. »Imamo na primer nekaj primerov, ko oseba biva v enoposteljni sobi, po novem sistemu pa bi ji pripadala dvoposteljna soba, in zaenkrat še nismo dobili odgovora, kako ravnati v takšnih primerih,« je povedal za STA. Po njegovih besedah je razumljivo, da so ljudje ob vzpostavljanju novega sistema previdni, ker ne želijo biti na slabšem.»Ta datum se je moral zgoditi, nov sistem se je moral začeti izvajati in potem bomo videli, kakšni izzivi nas še čakajo,« je dejal. Za pripravo osebnih načrtov čakajo, da jim ponudnik informacijske tehnologije implementira program, s katerim jih bodo lahko začeli pripravljati, je povedal. Ocenjuje, da bodo začeli svojce na posvet vabiti prihodnji teden. Predvsem stanovalci, ki potrebujejo več oskrbe, lahko pričakujejo nižje položnice. »Ti, ki potrebujejo manj, bodo čutili manj razlike v ceni kakor tisti, ki rabijo več storitev,« je še dejal direktor.

