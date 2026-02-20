  • Delo d.o.o.
ZASTARELA TEHNOLOGIJA

V domu za starejše Metlika izklopili televizijo: »Kako bodo volili, če bodo imeli zaprto okno v svet?«

V enoti za demenco so ostali brez TV-programa.
Televizije za februar stanovalcem ne bodo zaračunali. FOTO: Mheim3011/Getty Images
Televizije za februar stanovalcem ne bodo zaračunali. FOTO: Mheim3011/Getty Images
Beti Burger
 20. 2. 2026 | 07:21
 20. 2. 2026 | 08:20
3:15
V Domu za starejše občane Metlika v enoti za demenco je 84 uporabnikov doma že od konca januarja brez televizije. Po besedah direktorice Ivice Lozar, ki se, kot pravi, zaveda pomembne vloge, ki jo ima televizija za stanovalce, bo določen del televizijskih sprejemnikov priklopljen danes, nato pa bodo, če ne bodo ugotovljene še kakšne težave, sledili tudi drugi. »Konec januarja nam je dosedanji operater komunikacijskih storitev prenehal dobavljati storitev kabelske televizije z obrazložitvijo, da sistema ne bodo več ponujali, saj za njih ni rentabilen,« je dejala. O tem so 10. februarja na ...

