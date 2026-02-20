V domu za starejše Metlika izklopili televizijo: »Kako bodo volili, če bodo imeli zaprto okno v svet?«

ZASTARELA TEHNOLOGIJA

V enoti za demenco so ostali brez TV-programa.

V Domu za starejše občane Metlika v enoti za demenco je 84 uporabnikov doma že od konca januarja brez televizije. Po besedah direktorice Ivice Lozar, ki se, kot pravi, zaveda pomembne vloge, ki jo ima televizija za stanovalce, bo določen del televizijskih sprejemnikov priklopljen danes, nato pa bodo, če ne bodo ugotovljene še kakšne težave, sledili tudi drugi. »Konec januarja nam je dosedanji operater komunikacijskih storitev prenehal dobavljati storitev kabelske televizije z obrazložitvijo, da sistema ne bodo več ponujali, saj za njih ni rentabilen,« je dejala. O tem so 10. februarja na ...