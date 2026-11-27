V Ormožu so se na Dravskem mostu že tretjič zbrali številni domačini in gostje ter opravili potop steklenic šipona v reko Dravo. Člani Prostovoljnega gasilskega društva Ormož so iz reke najprej dvignili steklenice, ki so v njej počivale od lanskega martinovega, nato pa v Dravo potopili novo kletko z vini, ki jih bodo dvignili predvidoma prihodnje leto.

Mesto v zbirki

Dogodka so se udeležili župan občine Ormož Danijel Vrbnjak, direktor podjetja Puklavec Family Wines Gorazd Bedenčič in številni gostje. Vino, ki so ga dvignili iz reke, je pokusil enolog Luka Radiček ter podal strokovno oceno njegove ohranjenosti po letu dni pod gladino. Pri letošnjem potopu so sodelovali Vinogradništvo Kranjc, Pravino Čurin Prapotnik, Vinogradništvo Munda – Miro Vino, Vinogradništvo Plemenič, Vinogradništvo Družina Kos z dvema različnima sortama, Vinogradništvo Lukman, Vinogradništvo Rakuša, Županov šipon in Puklavec Family Wines, ki je prispeval največ vina. Ob tej priložnosti se je Občina Ormož vinarjem zahvalila za soustvarjanje te posebne zgodbe, članom PGD Ormož pa za pomoč pri dvigu in potopu kletke. Prve steklenice, potopljene leta 2024, bodo dobile posebno mesto v novi vinogradniški in vinarski zbirki v grajski kleti gradu Ormož kot spomin na začetek tradicije. Obiskovalci si bodo zbirko lahko tudi ogledali.

Dogodek vsako leto spiše novo poglavje Martinove zgodbe v Ormožu.

Potop šiponov povezuje vinogradniško tradicijo krajev, lokalne vinarje in reko Dravo ter vsako leto spiše novo poglavje Martinove zgodbe v Ormožu.