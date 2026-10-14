V državnem zboru je počilo! Sukičeva izgubila živce, to je sledilo (VIDEO)

V državnem zboru je prišlo do incidenta, ki je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih. Poslanka Levice Nataša Sukič je med burnim sporom s predsedujočim Žanom Mahničem iz vrst SDS proti njemu vrgla poslovnik državnega zbora, vendar ga ni zadela. Nato je jezno zapustila sejno dvorano.

Do zapleta je prišlo na skupni nujni seji parlamentarnih odborov, na kateri bi morali razpravljati o položaju in pravicah tujih delavcev. Poslanec SDS Andrej Kosi je predlagal prekinitev seje, saj zakonska predloga še nista bila vložena v parlamentarno obravnavo. Predsedujoči Žan Mahnič je predlog dal na glasovanje, kar je močno razburilo poslanko Natašo Sukič. Ta mu je očitala kršenje parlamentarnega poslovnika in omejevanje pravic opozicije. Besedni spopad je postajal vse ostrejši, Mahnič pa je poslanki izrekel dva opomina. Sukičeva je nato med odhodom proti predsedujočemu vrgla poslovnik državnega zbora. Knjiga ga ni zadela, a dogajanje se s tem še ni končalo.

»Imeli smo ugrabljen parlament, zdaj smo ga osvobodili«

Po incidentu je Mahnič dogajanje komentiral z besedami: »To obnašanje dokazuje, da ravnamo pravilno in da smo dejansko imeli ugrabljen parlament 10. aprila letos, smo ga pa osvobodili.« Posnetek incidenta se je razširil po družbenih omrežjih, kjer si lahko gledalci sami ogledajo, kako daleč so šla nesoglasja med poslanci.