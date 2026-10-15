V državnem zboru naj bi Kokotova zalotila poslanca Svobode med brskanjem po smeteh: »Podlasica vohuni za nami!«

V državnem zboru naj bi se dogajalo nekaj nenavadnega. V sredo je tako odmeval incident z »letečim poslovnikom«, zdaj pa je poslanka Resnice Katja Kokot na družbenem omrežju X razkrila, da naj bi poslanca Gibanja Svoboda zalotila med brskanjem po odpadnih papirjih drugih poslancev. Prepričana je, da ga niso zanimale smeti, temveč ročno napisani zapiski.

»Včeraj sem zalotila poslanca Svobode, ko je v državnem zboru brskal po kupu odpadnega papirja, na nadstropju, kjer sicer nimajo nobene pisarne. Njihovi koši za papir so čisto drugje,« je zapisala in s svojo objavo poskrbela za ostre očitke na račun poslanca največje vladne stranke.

Kot zatrjuje, je poslanec sploh ni opazil. »Ni me videl. Je bil pa hiter, da ga kdo ne bi videl,« je opisala dogodek.

Za zdaj gre za trditve poslanke Resnice, ki niso neodvisno potrjene. Identitete poslanca, ki naj bi brskal po papirjih ni razkrila, prav tako ni dokazano, da je dejansko iskal zapiske političnih nasprotnikov.

Še bolj odmevne so njene navedbe o tem, kaj naj bi poslanec počel. Prepričana je namreč, da je med zavrženimi dokumenti iskal ročno napisane zapiske parlamentarnih kolegov.

»Podlasica vohuni za nami ... Kako nizkotno padejo nekateri ... Ampak res so čisto brez vsakega sramu ali dostojanstva,« je bila ostra Kokotova.

Kaj je iskal med papirji?

Kokotova je v nadaljnjem pojasnilu razkrila, da poslanci večino dokumentov, ki jih ne potrebujejo več, odnesejo na uničenje. Kljub temu dopušča možnost, da kakšen list po nesreči konča med običajnimi odpadki. »Skoraj vse papirje nosimo na rezanje. Možno je, da nam je kdaj kak list ušel med kakimi revijami,« je pojasnila.

Ob tem je opozorila, da so v bližini tudi pisarne Demokratov, NSi in nekaterih parlamentarnih odborov. »Očitno pa je kdaj že bilo kaj zanimivega, da se splača hoditi v 'kontrolo' tega papirja,« je dodala.

»Med sejami si poslanci pišemo zapiske«

Čeprav živimo v digitalni dobi, papirji iz parlamentarnih pisarn še zdaleč niso izginili. Kokotova pojasnjuje, da poslanci med sejami in sestanki še vedno pogosto posežejo po pisalu in papirju. »Ne glede na računalniško dobo pa se ti papirji nehote naberejo. Med sejami in sestanki si poslanci sproti pišemo zapiske, kaj povedati, ko pridemo na vrsto ... Tudi to je na teh papirjih. In očitno je zanimivo,« je zapisala.