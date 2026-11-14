V dubajski AIX naj bi naložili več kot milijardo: kaj se je zgodilo z denarjem?

Oktobra smo prvič poročali o dogajanju okoli mednarodne investicijske skupine AIX v Dubaju, v vodstvu katere se pojavljajo znana slovenska imena. Eno od podjetij iz skupine so na Kajmanskih otokih poslali v stečaj, iz Dubaja pa mirijo vlagatelje po svetu.

Investicijska skupina AIX iz Dubaja je nekaj let obljubljala visoke donose vlagateljem, letos pa se soočajo s težavami in tožbami vlagateljev. Potem ko so pred dvema mesecema pri AIX Investment Group po prvih tujih novinarskih člankih o tožbah priznali, da sta »geopolitična negotovost in nestanovitnost na svetovnih trgih« vplivali na nekatere njihove naložbe, so se oglasili tudi konec prejšnjega meseca. Javnost so opozorili, da širjenje »lažnih in zavajajočih informacij ustvarja nepotrebne ovire za poskuse odpravljanja posledic in razrešitve nastalih razmer«.

Razpredelnica z milijardo

Le nekaj dni zatem, 30. oktobra, je sodišče na Kajmanskih otokih poslalo v stečaj tamkajšnjo družbo AIX Secure SPV Ltd (naprej: AIX Secure). Predsedujoči sodnik David Doyle je v uvodu sodbe navedel, da je prejel tudi pisno izjavo pod prisego 45-letnega Gregorja Simoniča, ki je v izjavi navedel, da je edini direktor družbe AIX Secure.

Odvetnik AIX Secure je predlagal, da se obravnava predloga za likvidacijo AIX Secure preloži, a mu sodnik ni prisluhnil. Doyle je to utemeljil z ugotovitvijo, da »ni verodostojnih dokazov, da obstaja razumna možnost, da bo dolg do predlagatelja poplačan v razumnem roku«. Sodnik je pogrešal tudi odziv Simoniča na opozorilo finančnega regulatorja CIMA na Kajmanskih otokih. CIMA je septembra po več prejetih pritožbah opozoril, da AIX Secure SPV nikoli ni bila »registrirana, licencirana, regulirana ali kako drugače pooblaščena s strani organa za opravljanje poslov z naložbami v vrednostne papirje na Kajmanskih otokih ali z njih«.

Skupino AIX so promovirali tudi znani obrazi, kot je legendarni brazilski nogometaš Ronaldo. Foto: Aix Investment

Simonič, ki po naših podatkih prihaja s škofjeloškega konca, pa še zdaleč ni edini Slovenec v podjetju AIX. Sodnik Doyle je v sodbi povzel tudi izjavo ene od upnic Alexis Catherine Golding. Ta je navedla, da so ji povedali, da je »resnični snovalec te sheme Slovenec Aleš Čebulj, sodelavec Gregorja Simoniča«. Goldingova je dodala, da verjame, da je to res.

V sodbi je navedeno tudi, da naj bi ista upnica videla razpredelnico, v kateri so bili podatki o 8228 pogodbah z vlagatelji, njihova skupna vrednost pa naj bi znašala milijardo in 85 milijonov evrov naložb. »Veliko vprašanje je, kaj se je zgodilo z denarjem, ki je bil zaupan podjetju. To bo predmet preiskave stečajnih upraviteljev,« je v enem izmed odstavkov sodbe ugotovil kajmanski sodnik.

Stečajna upravitelja sta dobila pooblastilo, da lahko tudi pred sodišči Združenega kraljestva, Švice in Združenih arabskih emiratov zahtevata priznanje imenovanja. Stečajna upravitelja ugotavljata, da je AIX Secure del širše skupine pravnih oseb, povezanih z imenom AIX, ki delujejo – ob prej naštetih državah – tudi z Mavricijem in Irsko.

Prvo podjetje skupine AIX na Kajmanskih otokih v stečaj. Stečajni upravitelji lahko ukrepajo v več državah. Vsaj trije Slovenci pri vrhu investicijske skupine AIX?

Slovenci in zvezde

»Luxuris poskrbi za vse,« je Grega Simonič leta 2012 zapisal v objavi na Facebooku. Luxuris Commodities Mauritius je bilo podjetje z Mavricija s slovensko podružnico, ki je pred 15 leti ponujala finančne storitve oziroma trgovanje prek takrat priljubljenih forex vzvodov. Luxuris je končal v stečaju.

Istega leta 2012 je z naslovom Tržnokomunikacijska strategija družbe Luxuris Commodities diplomirala Anamarija Kalan, po naših podatkih gre za partnerico Aleša Čebulja, ki se je slednjemu zahvalila v svojem diplomskem delu na FDV. Kalanova živi v Dubaju in ima tam – po navedbah na družbenih omrežjih že od leta 2015 – družbo za oglaševanje FIVE Communications. Njena družba med referencami navaja tako dirkaško ekipo AIX Racing kot investicijsko skupino AIX Investment Group.

Z dirkaško ekipo se je AIX v formulo 2 in 3 podal pred dvema letoma. Foto: Aix Investment

Ime Anamarije Kalan pa se je prejšnji mesec pojavilo pod medijskim obvestilom družbe AIX Investment o podpori nogometne akademiji Fursan Hispania. Za to dubajsko nogometno šolo stoji 53-kratni nogometni reprezentant Španije Michel Salgado, investicijska skupina AIX pa z njim sodeluje od leta 2021. Na Kalanovo smo naslovili vprašanja o njenem sodelovanju s skupino AIX, odgovora pa do objave članka nismo prejeli.

Ali so z delovanjem skupine AIX povezani še drugi Slovenci, ni znano. V AIX so za promocijo izpostavljali znane upokojene nogometaše: ob Salgadu so bili leta 2022 tudi sponzorji dubajskega kampa za nogometne golmane v organizaciji akademije nekdanjega španskega in Realovega vratarja Ikerja Casillasa, pisarne AIX pa je v preteklosti obiskal tudi legendarni brazilski nogometaš Ronaldo.

V času težav skupine AIX o njej največ obvestil prihaja od odvetniških pisarn, ki objavljajo informacije za investitorje. AIX se je pred dnevi odzval na zaskrbljenost japonskih vlagateljev v tamkajšnji sklad ADIF. Zagotavljajo jim, da njihov sklad ni prizadet, nasprotno: »Naša ekipa še naprej pozorno spremlja uspešnost vaše naložbe, ki po naših podatkih dosegajo rezultate nad pričakovanji.«