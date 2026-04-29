V DZ burno zaradi kavčev, Reberšek Levico označil za »kaviar socialiste«: »Kavči za vse, ne le za peščico« (VIDEO)

Kljub prazničnemu tednu je na političnem parketu pestro. Že včeraj so se na izredni seji sestali komisija Državnega sveta za državno ureditev in poslanci Državnega zbora (DZ). Skupni odbor DZ je tako na nujni seji podprl predlog spremembe zakona o vladi, ki krči število ministrstev s sedanjih 19 na 14. Poleg predlagateljev SDS so ga podprli Demokrati Anžeta Logarja, Resni.ca ter NSi, SLS in Fokus. V Levici in Vesni, kjer so bili proti, so predlagali ločitev resorja za gospodarstvo in resorja za delo, kar je odbor zavrnil. V DZ bo tako že danes na izredni seji obravnavali omenjeni predlog spremembe zakona o vladi, opravil pa naj bi tudi prvo obravnavo predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v t. i. tretjem političnem bloku. Predlagatelji ob podpori gospodarstva poudarjajo, da gre za nujne ukrepe za razbremenitev gospodarstva in prebivalstva, na levem političnem polu in v sindikatih pa v njem vidijo lobističen zakon za bogate.

Razprava bo brez dvoma burna, že včeraj je v hramu demokracije večkrat zavrela kri, med drugim, ne boste verjeli, zaradi števila kavčev, ki si jih je v prejšnjem mandatu privoščila stranka Levica. Poslanka stranke Resni.ca Katja Kokot je ocenila, da bi država lahko z manj resorji prihranila več milijonov evrov na leto, obregnila pa se je tudi ob zapravljanje poslancev drugih poslanskih skupin. Tako je denimo dejala, da so v njihovi poslanski skupini, ko so prišli v parlament, zaprosili za kakšen stol, morda tudi mizo, da bi lahko v pisarnah delali, nato so si zaželeli tudi kakšnega kavča. »Vprašali smo, kako je s kavči, in smo izvedeli, da ima poslanska skupina Levica največ kavčev. Devet kavčev ima. Kdo je to plačal? Ljudje to plačajo, z davki in prispevki, ki se jim nekontrolirano dvigujejo,« je zabrusila poslancem omenjene stranke in dejala, da »nihče ne troši tako kot oni«.

Lonček je nato pristavil še njen kolega iz poslanskih vrst NSi Aleksander Reberšek, ki je preračunal, da je devet kavčev za pet poslancev Levice bistveno preveč. »Vprašanje pa je, koliko imate radiatorjev,« je še navrgel Reberšek, ki je sicer poslance Levice označil za »kaviar socialiste«: »Najprej poskrbijo zase, devet kavčev so si lepo privoščili v svojih pisarnicah. Kavči za vse, ne le za peščico.«