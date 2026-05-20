V DZ že predlog o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu

V DZ je bil vložen predlog o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pred tem je sindikatom sicer uspelo zbrati podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o tem zakonu. Predstavniki sindikatov, ki so prinesli 47.223 podpisov v podporo referendumu, namreč opozarjajo, da interventni zakon koplje večmilijonsko luknjo v pokojninsko in zdravstveno blagajno.

Za koga referendum ni dopusten?

Vodje poslanskih skupin Demokratov, Resnice in trojčka okoli NSi državnemu zboru predlagajo sprejem sklepa, da referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni dopusten, saj se z njim »pretežno ureja davke in druge obvezne dajatve ter odpravlja protiustavnost, ki jih je ugotovilo ustavno sodišče«.

Prepričani so, da po svojih ciljih in namenu, ki ga zasleduje, ter rešitvah, ki jih uvaja, pride zanj v poštev določilo zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki ne dovoljuje, da bi se o njem izrekali volivci. »Da gre za zakon o davkih in drugih obveznih dajatvah, je jasno tudi po njegovih dejanskih učinkih, ki zmanjšujejo obremenitev zavezancev,« utemeljujejo predlagatelji, ki njegove finančne posledice za državni proračun in druga javna finančna sredstva ocenjujejo na skoraj 572 milijonov evrov manj prilivov, odhajajoča vlada pa govori celo o številki blizu milijarde.

Po predlogu sklepa, kot je objavljen na spletni strani DZ, bi DZ ugotovil, da se zakon nanaša na vsebino, glede katere skladno z določili ustave razpis zakonodajnega referenduma ni dopusten, saj se »s tem zakonom pretežno ureja davke in druge obvezne dajatve ter odpravljajo protiustavnosti, ki jih je ugotovilo ustavno sodišče«.

Predlagatelji sklepa, ki so bili tudi predlagatelji samega zakona, navajajo, da ta mesec sprejeti zakon spreminja in dopolnjuje več zakonov, ki urejajo davke, med drugim glede dohodnine pri oddajanju premoženja v najem, obdavčitve t. i. normiranih samostojnih podjetnikov, osnove za obračun prispevkov za socialno varnost in za obračun prispevkov za samozaposlene in kmete, prispevka za dolgotrajno oskrbo za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, ter za upokojence, znižanje DDV na osnovna živila in na energente.

Referendum po njihovem mnenju ni dopusten tudi zato, ker zakon odpravlja protiustavnost, med drugim glede dela zdravstvenih delavcev pri zasebnikih, v drugih javnih zavodih in pri koncesionarjih ter glede omejevanja razpolaganja z dobičkom za zasebnike, ki opravljajo koncesijsko dejavnost v zdravstvu.

Če bodo poslanci predlogu sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma večinsko pritrdili, kar je glede na razmerja v DZ pričakovati, bo po napovedih pobudnikov zakonodajnega referenduma sledila pobuda za ustavno presojo sklepa.