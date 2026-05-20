  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
REFERENDUM

V DZ že predlog o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu

Pred tem je sindikatom uspelo zbrati podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o tem zakonu.
Pred tem je sindikatom uspelo zbrati podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o tem zakonu. FOTO: Jože Suhadolnik
Pred tem je sindikatom uspelo zbrati podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o tem zakonu. FOTO: Jože Suhadolnik
M. U.
 20. 5. 2026 | 17:35
 20. 5. 2026 | 17:49
1:40
A+A-

V DZ je bil vložen predlog o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pred tem je sindikatom sicer uspelo zbrati podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o tem zakonu. Predstavniki sindikatov, ki so prinesli 47.223 podpisov v podporo referendumu, namreč opozarjajo, da interventni zakon koplje večmilijonsko luknjo v pokojninsko in zdravstveno blagajno.

Za koga referendum ni dopusten?

Vodje poslanskih skupin Demokratov, Resnice in trojčka okoli NSi državnemu zboru predlagajo sprejem sklepa, da referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni dopusten, saj se z njim »pretežno ureja davke in druge obvezne dajatve ter odpravlja protiustavnost, ki jih je ugotovilo ustavno sodišče«.

Prepričani so, da po svojih ciljih in namenu, ki ga zasleduje, ter rešitvah, ki jih uvaja, pride zanj v poštev določilo zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki ne dovoljuje, da bi se o njem izrekali volivci. »Da gre za zakon o davkih in drugih obveznih dajatvah, je jasno tudi po njegovih dejanskih učinkih, ki zmanjšujejo obremenitev zavezancev,« utemeljujejo predlagatelji, ki njegove finančne posledice za državni proračun in druga javna finančna sredstva ocenjujejo na skoraj 572 milijonov evrov manj prilivov, odhajajoča vlada pa govori celo o številki blizu milijarde.

Po predlogu sklepa, kot je objavljen na spletni strani DZ, bi DZ ugotovil, da se zakon nanaša na vsebino, glede katere skladno z določili ustave razpis zakonodajnega referenduma ni dopusten, saj se »s tem zakonom pretežno ureja davke in druge obvezne dajatve ter odpravljajo protiustavnosti, ki jih je ugotovilo ustavno sodišče«.

Predlagatelji sklepa, ki so bili tudi predlagatelji samega zakona, navajajo, da ta mesec sprejeti zakon spreminja in dopolnjuje več zakonov, ki urejajo davke, med drugim glede dohodnine pri oddajanju premoženja v najem, obdavčitve t. i. normiranih samostojnih podjetnikov, osnove za obračun prispevkov za socialno varnost in za obračun prispevkov za samozaposlene in kmete, prispevka za dolgotrajno oskrbo za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, ter za upokojence, znižanje DDV na osnovna živila in na energente.

Referendum po njihovem mnenju ni dopusten tudi zato, ker zakon odpravlja protiustavnost, med drugim glede dela zdravstvenih delavcev pri zasebnikih, v drugih javnih zavodih in pri koncesionarjih ter glede omejevanja razpolaganja z dobičkom za zasebnike, ki opravljajo koncesijsko dejavnost v zdravstvu.

Če bodo poslanci predlogu sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma večinsko pritrdili, kar je glede na razmerja v DZ pričakovati, bo po napovedih pobudnikov zakonodajnega referenduma sledila pobuda za ustavno presojo sklepa.

Več iz teme

interventni zakonreferendumdržavni zbor
ZADNJE NOVICE
17:35
Novice  |  Slovenija
REFERENDUM

V DZ že predlog o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu

Pred tem je sindikatom uspelo zbrati podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o tem zakonu.
20. 5. 2026 | 17:35
17:34
Šport  |  Odmevi
POT NA VRH

Njegov edini vzornik je Anže Kopitar: Slovenec v norveški reprezentanci piše svojo zgodbo

Čeprav igra za Norveško, ostaja povezan s Slovenijo, kjer se je njegova hokejska pot tudi začela.
Siniša Uroševič20. 5. 2026 | 17:34
17:15
Novice  |  Slovenija
KATJA KOKOT

Šefica Stevanovićevih poslancev ganjena ob tem darilu! Vseeno udarila: »Če to ne uspe, sledi državni udar al kaj?!« (FOTO)

Katja Kokot v torek razburila javnost z navedbami o domnevnem podkupovanju poslancev Resnice, danes že prejela šopek.
20. 5. 2026 | 17:15
17:05
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NESPEČNOST

Beli šum za boljši spanec: pomaga ali gre le za placebo?

V borbi proti nespečnosti si ga pred spancem predvajajmo vsako noč, a najprej preverimo, ali nam sploh odgovarja.
Aleksander Brudar20. 5. 2026 | 17:05
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
LEGENDA

Stoletnica matere vseh cest

Veliko praznovanje obletnice nastanka znamenite ceste 66 v Springfieldu v ameriški zvezni državi Misuri.
Veso Stojanov20. 5. 2026 | 17:00
16:58
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Filmski beg in nevarna vožnja! Koprski policisti aretirali domačina (30), ki je kradel bakrene žlebove

Policisti PP Koper so kazensko ovadili večkratnega storilca različnih kaznivih dejanj.
20. 5. 2026 | 16:58

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
Promo
Razno
TVEGANJA

Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Pozabite na prenatrpane obale: ta del Hrvaške letos izstopa

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Tudi Slovenci navdušeni nad to novostjo v Zagrebu (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki