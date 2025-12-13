V Gibanju Svoboda zaskrbljeni, pokazali so, kaj je bilo storjeno njihovi pisarni (FOTO)

Iz Stranke Gibanje Svoboda so na družbenem omrežju Facebook sporočili, da je bila njihova poslanska pisarna v Brežicah ponovno tarča vandalizma. Zadnjič je bila v teh dneh, pred tem pa trikrat tudi v novembru. Kot je videti na fotografiji, ki so jo objavili, so bili okvir vrat, stena in tabla njihove brežiške pisarne popisani z razpršilom, dve stekli pa sta bili razbiti. Sodeč po videnem, škoda verjetno ni zelo visoka, vseeno pa jo bo treba odpraviti. V stranki Gibanje Svoboda na omenjenem družbenem omrežju niso skrivali razočaranja nad temi dejanji.

Kot so zapisali v sporočilu, so takšna dejanja nesprejemljiva. »Takšna dejanja niso dialog, niso izražanje mnenj, to je navadni vandalizem. Takšna dejanja so za družbo kot celoto nesprejemljiva. Z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da se v Sloveniji pojavljajo težnje, da bi zavladala ulica. V demokraciji se nestrinjanje rešuje z argumenti, ne z grožnjami ali uničevanjem. Razumemo, da so ljudje prizadeti in jezni. Kljub temu velja, da je odgovornost vedno osebna – in prav zato mora veljati pravna država,« so zapisali.

Pričakujejo, da policija in pravosodje opravita svoje delo, tako pri vandalizmu v Brežicah kot pri vseh drugih kaznivih dejanjih. »Storilec za smrt v Novem mestu mora odgovarjati po zakonu. Samo tako bomo okrepili varnost in zaupanje: z delujočimi institucijami, ne z linčem in vandalizmom,« so zapisali v objavi. Ob koncu so še dodali, da pravna država pomeni, da storilci odgovarjajo.