V Goričanah noč parkeljnov, letos bo še bolj peklenska

Turistično društvo Goričane - Vaše bo ta konec tedna pripravilo že 12. noč parkeljnov. Pravijo, da bo letos še večja, še glasnejša in še bolj peklenska kot kdaj prej. »Že znana lokacija, enaka trasa mimohoda in ogrevan šotor, pripravljen za največjo parkeljsko zabavo v Sloveniji!« sporočajo organizatorji.

12. noč parkeljnov v Goričanah bo potekala kar dva dni, in sicer ta petek in soboto. Na prizorišču se bo zbralo več kot 700 parkeljnov iz Slovenije, Avstrije, Italije in Hrvaške, ki bodo s svojim nastopom poskrbeli za pravi spektakel.

Noč parkeljnov bo potekala v petek in soboto.

Petek se bo začel ob 18. uri z noro zabavnim otroškim programom, ki bo brezplačen. Ob 20. uri se bo začel program za odrasle, ko bodo za zabavo poskrbeli Ines Erbus in Modrijani. Vstopnice so na voljo pri Eventimu in na prizorišču. Cena zgodnjih vstopnic (early bird) je 5 evrov, v predprodaji 7 evrov in na dan dogodka 10 evrov.

Spektakularni nastop skupin parkeljnov iz štirih držav se bo začel v soboto ob 18. uri, ob 20. uri pa bo sledila najbolj nora zabava jeseni z ansamblom Veseli svatje in skupino Tequila. Cena vstopnice za sobotno zabavo je 15 evrov, otroci do 10 let pa imajo brezplačen vstop.