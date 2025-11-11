V Gornji Radgoni brutalno pretepel romskega otroka? PU Murska Sobota takole pojasni ozadje incidenta

Minuli petek je Gornjo Radgono pretresel incident, ki je med prebivalci povzročil šok in strah.

Tako naj bi starejši zamaskiran moški napadel učenca Osnovne šole Gornja Radgona, pripadnika romske skupnosti, navaja zapis na Facebookovem profilu Sprememba takoj.

Napad naj bi se zgodil v središču mesta, pred očmi mimoidočih. Deček, star približno 11 ali 12 let, naj bi bil telesno poškodovan in močno pretresen.

Ob tem so na omenjenem Facebook profilu še zapisali, da zahtevajo:

– Zahtevamo, da pristojni organi nemudoma začnejo preiskavo tega dejanja;

– Da se zagotovi varnost otroka in njegova zaščita;

– Da se preveri, ali obstaja motiv diskriminacije (npr. zaradi etnične pripadnosti) in ustreznega ukrepa;

– Da se ustrezno obravnava delovanje šole, lokalne skupnosti in morebitne podporne medije za otroka (psihološka pomoč, spremljanje …).

PU Murska Sobota: V dogodku ni bil nihče poškodovan

Navedbe smo preverili pri policiji. Obrnili smo se na Suzano Rauš, tiskovno predstavnico PU Murska Sobota. »Policisti Policijske postaje Gornja Radgona so 7.11.2025 prejeli prijavo dogodka v Gornji Radgoni, ko je na avtobusni postaji neznanec z nadeto medicinsko zaščitno masko pristopil do otroka in ga ogovoril z neprimernimi besedami. Otrok se je prestrašil ter pobegnil na avtobus. V dogodku ni bil nihče poškodovan.

V tej zvezi policisti še zbirajo obvestila ter bodo zadevo glede na zbrana obvestila tudi ustrezno zaključili,« nam je sporočila.