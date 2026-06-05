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V gozdu na Gorenjskem sta takole preveč sprostila: zatožil ju je mimoidoči, redarji takoj v akcijo (FOTO)

Motorista sta prespala v gozdu pri Ukancu, sledila je prijava in več stoevrska globa. Gre za pretirano kaznovanje ljudi ali skrb za naravo?
Fotografija je simbolična. FOTO: Foto: Jure Eržen/delo

Fotografija je simbolična. FOTO: Foto: Jure Eržen/delo

FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook

FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook

FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook

FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook

Fotografija je simbolična. FOTO: Foto: Jure Eržen/delo
FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook
FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook
Nina Čakarić
 5. 6. 2026 | 11:24
 5. 6. 2026 | 11:32
4:31
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Občan je medobčinskemu inšpektoratu poslal fotografije in natančno lokacijo domnevno nedovoljenega kampiranja na območju Ukanca. Redarji so se na prijavo odzvali, objava pa je sprožila pravo poplavo komentarjev. V Bohinju se je znova vnela razprava o tem, kje se konča svoboda popotnikov in kje začnejo pravila, ki varujejo občutljivo naravo. Medobčinski inšpektorat in redarstvo Bled, Bohinj in Železniki je na facebooku objavil, da je danes prek elektronskega naslova prejel prijavo občana o nedovoljenem kampiranju na območju Ukanca. Prijavi so bile po njihovih navedbah priložene tudi fotografije in natančna lokacija. »Občinski redarji smo se na prijavo nemudoma odzvali ter izvedli ustrezne postopke,« so zapisali.

Ob tem so se občanom zahvalili za sodelovanje. »Za učinkovito ukrepanje na terenu so takšne prijave in sodelovanje z občankami in občani ključnega pomena. Hvala vsem, ki s svojo pozornostjo, odgovornim ravnanjem in pripravljenostjo za sodelovanje pomagate skrbeti za varno in urejeno okolje,« so še dodali.

Kot je mogoče razbrati s fotografij inšpektorata, sta motorista v gozdu napela zeleni ponjavi oziroma improvizirana nadstreška, pod njima pa si uredila prostor za prenočevanje v visečih mrežah. Prizor je marsikoga spomnil bolj na zasilno prenočevanje oziroma bivakiranje kot na klasično kampiranje s šotorom. A pravila za območje Bohinja in Triglavskega narodnega parka so stroga: prenočevanje, kampiranje, taborjenje, bivakiranje in počitek z avtodomom so dovoljeni le na za to namenjenih mestih.

Na uradni strani občine Bohinj je navedeno, da je globa za prenočevanje zunaj določenih mest 500 evrov na osebo.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook
FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook

Pod objavo se je usulo komentarjev

Objava je sprožila burne odzive. Številni komentatorji so stopili v bran popotnikoma. Po njihovem naj bi šlo za urejeno in očitno začasno prenočevanje v naravi, brez vidnih sledi smetenja ali uničevanja. »Kaj hudega pa so komurkoli ti na slikah naredili? Verjamem, da so za sabo pospravili in naslednji dan nadaljevali pot,« je zapisal eden od komentatorjev. Drugi je dodal, da bi bilo »lepše opozoriti ljudi osebno ter jim povedati, da to pač ni dovoljeno«.

Več jih je opozorilo, da naj bi šlo za motorista oziroma popotnika, ki sta verjetno le želela prespati in spočita nadaljevati pot. »Ta nadstrešek nad spalko niti šotor ni,« je zapisal eden od komentatorjev, drugi pa se je vprašal: »A sta kaj poškodovala? Razgrajala? Koga nadlegovala?«

Nekateri so šli še dlje in menili, da takšni ukrepi Bohinju ne delajo dobre turistične reklame. »Odlična reklama za naš turizem,« je sarkastično zapisal eden od uporabnikov. Drugi je ocenil, da se »takšni gostje ne bodo več vračali«.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook
FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook

Opozarjajo, da pravila niso sama sebi namen

A niso vsi menili, da je bila prijava pretirana. Nekateri so opozorili, da ima Bohinj zaradi pritiska turizma jasna pravila in da bi brez nadzora narava hitro postala prostor za vse mogoče oblike divjega kampiranja. »Definitivno so pravila z nekim namenom in vsi, ki hodimo okoli s šotori, se tega moramo zavedati,« je zapisal eden od komentatorjev. Drugi je dodal, da je treba razmišljati tudi o lastništvu zemljišč in o tem, ali bi bilo komu všeč, če bi neznanci prenočevali na njegovi zelenici.

Eden od komentatorjev je opozoril, da so slovenska pravila še mila v primerjavi z nekaterimi tujimi praksami: »Naši zakoni so še vedno veliko milejši, kot jih imajo naše zahodne sosede.«

V razpravi se je pojavilo tudi vprašanje, ali bi morali v Sloveniji po zgledu nekaterih držav urediti več namenskih mest za varno, kratkotrajno prenočevanje v naravi. Nekateri so omenjali severne države, kjer je takšno prenočevanje pod določenimi pogoji dovoljeno, drugi pa so poudarjali, da je Bohinj del občutljivega alpskega prostora in da množični turizem že zdaj močno pritiska na okolje.

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