V gozdu našli odvržene in shirane živali, ljudje popenili: »Ne vem, kakšen gnoj moraš biti ...«

Na spletu je te dni veliko pozornosti pritegnila objava o nenavadni reševalni akciji sredi gozda. Avtorica je skupaj s prijateljicami in lovskim psom v gozdni goščavi izsledila in rešila devet prestrašenih, napol oguljenih kokoši. Ptice je neznanec odvrgel globoko v gozdu ob škatli z nekaj zrni koruze, kjer brez človeške pomoči ne bi preživele noči, saj se jim je v času reševanja že približevala lisica. »Ne vem, kakšen gnoj moraš biti, da odvržeš uboge kokoške, cele scufane in napol brez perja, da počasi in v mukah crkujejo od lakote, dehidracije ali da jih pokoljejo lisice!« je zapisala avtorica. Kokoši so trenutno na varnem in zanje iščejo dom, kjer bodo lahko dočakale naravno smrt, saj jih odločno zavračajo oddati nekomu, pri komer bi »končale v župi«.

Ljudem je vseeno »Zakaj nekdo ne prijavi, ko sosed pretepa ženo? Zakaj nekdo ne prijavi drugih vrst mučenja živali? Zato, ker je to pač del naše 'kulture', da se ne vmešavamo v nič in se delamo gluhe in slepe,« pravi avtorica.

Dan kasneje je avtorica objavila nove informacije, ki razkriva grozljive razsežnosti tega dogodka. Povezala se je z drugo ekipo, ki je na isti lokaciji poskušala pomagati že dan prej, a je takrat naletela na pravo »klavnico«. Našli so namreč kar 15 poginulih kokoši, katerih trupla so kasneje odpeljali higieniki. Primer je že prijavljen veterinarski inšpekciji, skupno pa je izmed vseh odvrženih ptic preživelo le deset kokoši.

Izkazalo se je, da ne gre za osamljen incident. Avtorica naj bi namreč izvedela, da storilec, ki naj bi po poročanju več domačinov prihajal iz Dogoš, shirane živali tam odmetava redno.

Ljudje raje pogledajo stran

Pod objavo so se zvrstili številni komentarji zgroženih uporabnikov. Mnogi so se spraševali, kako je mogoče, da domačini že leta vedo, kdo to počne, pa človeka nihče ne prijavi. Avtorica objave jim je odgovorila brez dlake na jeziku in pojasnila, da se ljudem enostavno ne da ukvarjati s tem: »Zato, ker se jim dobesedno je*e. Kot pri vseh stvareh. Zakaj nekdo ne prijavi, ko sosed pretepa ženo? Zakaj nekdo ne prijavi drugih vrst mučenja živali? Zato, ker je to pač del naše 'kulture', da se ne vmešavamo v nič in se delamo gluhe in slepe.«

Komentatorji so opozorili, da je takšno ravnanje s perutnino v kmetijstvu zelo pogost in sistemski problem. Kokoši nesnice namreč po določenem času niso več produktivne. »Žal je to zelo pogost pojav pri kmetih. Ko ne nesejo več jajc, jih kratko malo odvržejo kot cunjo. Za bruhat!« je zapisal eden izmed uporabnikov, drugi pa je dodal: »Ko ne proizvajajo več denarja, se jih pa takole znebi.«

Nekateri so v razpravi poskušali takšno početje celo opravičevati, češ da kmetje kokoši pač zamenjajo na vsako leto in pol ali dve leti, in ker jih ne morejo prodati, jih raje odvržejo v gozd za hrano lisicam. Avtorica objave je takšne argumente ostro zavrnila z besedami: »To, da jih dosti to počne, še ne pomeni, da je to prav.«

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