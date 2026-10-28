  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VINOGRADNIŠTVO

V grajskem žametu ali kmečkem gvantu, vsi bi žlahtno kapljico!

Modro kavčino skrbno negujejo tudi v Vinorodni deželi Podravje. Trgatev sladkih grozdov so obogatili z druženjem, glasbo in pojedino.
Tudi v Mozirskem gaju so obrali potomko. FOTO: Jože Miklavc

Tudi v Mozirskem gaju so obrali potomko. FOTO: Jože Miklavc

Ovtar Franc Fužir je vinogradniški pastir izpod Gore Oljke. FOTO: Jože Miklavc

Ovtar Franc Fužir je vinogradniški pastir izpod Gore Oljke. FOTO: Jože Miklavc

Konrad I. Vrbovški je povabil na trgatev. FOTO: Jože Miklavc

Konrad I. Vrbovški je povabil na trgatev. FOTO: Jože Miklavc

V spomin na Konradovo trgatev v Vrbovcu FOTO: Jože Miklavc

V spomin na Konradovo trgatev v Vrbovcu FOTO: Jože Miklavc

Mihael Fajfar je tudi odličen kletar. FOTO: Jože Miklavc

Mihael Fajfar je tudi odličen kletar. FOTO: Jože Miklavc

Tudi v Mozirskem gaju so obrali potomko. FOTO: Jože Miklavc
Ovtar Franc Fužir je vinogradniški pastir izpod Gore Oljke. FOTO: Jože Miklavc
Konrad I. Vrbovški je povabil na trgatev. FOTO: Jože Miklavc
V spomin na Konradovo trgatev v Vrbovcu FOTO: Jože Miklavc
Mihael Fajfar je tudi odličen kletar. FOTO: Jože Miklavc
Jože Miklavc
 28. 10. 2026 | 10:43
3:22
A+A-

Medtem ko skrbni kletarji po večini že nadzorujejo spreminjanje mošta v letos eno najkakovostnejših letin vina, so v najbolj severozahodnih legah Vinorodne dežele Podravje, v Mozirju in dan pozneje v gradu Vrbovec v Nazarjah, pobrali še zadnji pridelek trt potomk modre kavčine z Lenta.

120 litrov mošta so natočili v Mozirskem gaju.

V Mozirju so pred 21 leti ob prisotnosti Antona Zafošnika posadili prvega od dveh plemenitih trsov najstarejše trte na svetu, pozneje pa sta v gradu Vrbovec plemenito brajdico posadila Stane Kocutar in ovtar Alojz Jenuš Slavek iz Malečnika v družbi gospodarja najstarejše trte v Nazarjah Mateja Pečovnika in plemiča Konrada I. Vrbovškega. Tam je pod skal'co že nekaj prej za prvo sorodno vzgojeno trto poskrbel viničar Mihael Fajfar, ki strokovno vzdržuje in neguje vse tri omenjene trte in zdaj že tudi protokolarno županovo vino. Na trgatev so prišli vitezi evropskega reda Celjske legature, v imenu katerih je o prijateljstvu ter viteškem vedenju spregovoril prvi vitez in legat Jože Tominšek. Čestital je ob skrbnem negovanju žlahtnih trt in lepem pridelku grozdja upraviteljem Mozirskega gaja, gospodarju Ivanu Suhoveršniku ter viničarju Fajfarju.

Sladko in kakovostno

V Mozirskem gaju so natrgali kakovostno grozdje sladkorne stopnje 74 Oekslov, v košarah in čebričkih pa so tamkajšnji zasebni imetniki po zgledu Društva vinogradnikov Šmartna ob Paki dodali grozdje svojih potomk, in sicer Lojze Plaznik, Martin Hriberšek, Tatjana in Miha Fajfar, Avgust Reberšak, domači župnik Luka Mihevc, Vinko Švigelj, Dominik Miklavc, Vojko Fužir in Roman Čretnik. Tako se je natočilo za več kot 120 litrov mošta, ki že kaže na najbolj kakovostno žametno črnino. Za praznično noto so Vinski klateži ob trgatvi urezali nekaj primernih ob pogostitvi z lanskim vinom, odojkom in jagnjetino.

Kdor trdo dela, na koncu vedno okusi sladke sadove življenja.

Dan pozneje so povabljeni svetniki Občine Nazarje in drugi žlahtni gostje podobno doživeli na trgatvi v gradu Vrbovec pod taktirko najemnika gradu Konrada I. Vrbovškega. »Glavno sporočilo, ki nam ga ta žlahtna trta prinaša s štajerskih bregov na naše sotočje Drete in Savinje, je, da nas ta rastlina uči: kdor trdo dela, skrbno neguje vinsko trto in ima potrpljenje, na koncu vedno okusi sladke sadove življenja. Ne glede na to, ali nosimo grajski žamet ali kmečki gvant, nas ljubezen do te savinjsko-zadrečke zemlje in žlahtne kapljice vedno združi v eno samo veselo družbo. Naj se bogata grajska trgatev na gradu Vrbovec začne!«

Konradu so se pri trgatvi pridružili gospodar trte župan Matej Pečovnik, ovtar z bližnjih vinogradniških gričev Slatine Franc Fužir ter vrbovški vinogradnik in viničar Fajfar. Ob zvokih harmonike so zapeli Nazarski fantje in nazdravili dobri letini: »Bog požegnaj naš in ves vaš trud, na vaše zdravje!« Po napornem vinogradniškem letu je še zadnjič zadišalo po grajski pojedini iz znane kmečke peči.

Ovtar Franc Fužir je vinogradniški pastir izpod Gore Oljke. FOTO: Jože Miklavc
Ovtar Franc Fužir je vinogradniški pastir izpod Gore Oljke. FOTO: Jože Miklavc

Konrad I. Vrbovški je povabil na trgatev. FOTO: Jože Miklavc
Konrad I. Vrbovški je povabil na trgatev. FOTO: Jože Miklavc

V spomin na Konradovo trgatev v Vrbovcu FOTO: Jože Miklavc
V spomin na Konradovo trgatev v Vrbovcu FOTO: Jože Miklavc

Mihael Fajfar je tudi odličen kletar. FOTO: Jože Miklavc
Mihael Fajfar je tudi odličen kletar. FOTO: Jože Miklavc

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

trtatrgatevvinovinogradništvovinogradnikiMozirjetradicija
ZADNJE NOVICE
12:12
Lifestyle  |  Astro
PRAZNIK

Današnji obredi ob samhainu: naredimo notranjo inventuro, povežimo se s predniki

Velja za praznik prednikov, notranjega premisleka in simboličnega zaključevanja življenjskih obdobij.
28. 10. 2026 | 12:12
11:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OZADJE

Poznate to belo zlato? Pokukali smo, kako nastane (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
28. 10. 2026 | 11:59
11:48
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PIJAČA

Pijani Slovenec je po vsej sili hotel še eno rundo, posredovati je morala policija

23-letni Slovenec je v Nemčiji povzročil pravo policijsko akcijo. Ker ni hotel zapustiti gostinskega lokala, so morali posredovati policisti, a se tudi z njihovimi ukazi ni sprijaznil.
28. 10. 2026 | 11:48
11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Vaša naložba je v minusu. Prodati ali počakati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
11:30
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Tako je prenovila stanovanje za starost – na te podrobnosti večina sploh ne pomisli

Kako stanovanje pravočasno prilagoditi za udobno starost? Arhitektka razkriva rešitve, ki omogočajo lažje gibanje, varnost in samostojnost.
28. 10. 2026 | 11:30
11:29
Bulvar  |  Tuji trači
DEDIŠČINA

Mineva eno leto od smrti legendarnega Halida Bešlića, kaj se dogaja z njegovimi milijoni?

Glasbenik naj bi vse zapustil svoji ženi Sejdi, a je pred nekaj meseci umrla tudi ona.
28. 10. 2026 | 11:29

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJŠA ELEKTRIKA

Vrednosti baterijskega hranilnika določa strategija upravljanja

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
Promo
Novice  |  Slovenija
NARAVNOST OD PRIDELOVALCA

Gospod, ki Slovenijo zalaga s solato

Zvesti in zagnani kmetje, pridelovalci in rejci še obstajajo, njihove pridelke verjetno kupujete, ne da bi na pridne roke, ki za njimi stojijo, sploh pomislili.
26. 10. 2026 | 11:24
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

Telekom Slovenije pripravlja novost, podjetja že trkajo na vrata

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
23. 10. 2026 | 08:25
Promo
Lifestyle  |  Polet
IDEJE

Kaj jesti zvečer, da bomo ponoči bolje spali?

Pridejo dnevi, ko že na poti domov sanjarimo o svoji udobni postelji in se veselimo trenutka, ko bo čas za spanje. Čeprav smo si ves dan želeli leči v posteljo, pa spanec ne pride. Zakaj?
28. 10. 2026 | 08:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
KJE JE DENAR

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 11:54
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

Nemčija je blizu. Kdo vam lahko odpre vrata?

Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
Promo Slovenske novice19. 10. 2026 | 09:13
Novice  |  Slovenija
ŠIRITEV

Iz Evrope prihaja 20 milijonov evrov. Kje bodo končali?

Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
26. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NASVET

Kako izbrati kakovostnega izvajalca? Pazite na te pasti.

Pri prenovi stanovanja, menjavi ogrevalnega sistema ali izdelavi pohištva po meri lahko izbira izvajalca pomembno vpliva na potek celotnega projekta.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAČRTOVANJE PRIHODNOSTI

Bo pokojnina dovolj visoka za vse življenjske potrebe?

Kolikšno pokojnino lahko pričakujemo in kaj lahko storimo za finančno varnost? Odgovore bodo 11. novembra na Brdu pri Kranju iskali priznani strokovnjaki.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

Za slovenska podjetja se spreminjajo pravila igre

Slovenska podjetja lahko pri zahtevnih tehnoloških projektih računajo tudi na znanje in izkušnje mednarodne skupine, ki povezuje sedem evropskih trgov.
19. 10. 2026 | 09:10
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

»Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Več kot 1200 kilometrov, ki bodo odločali o naši usodi

Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 08:28
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

S čim Hyundai navdušuje slovenske kupce

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
27. 10. 2026 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
HYUNDAI

Hyundai poskrbel za presenečenje pred zimo

Preverite ugodnosti kampanje Pametna izbira Hyundai, možnosti menjave starega vozila in ponudbo zimskih pnevmatik za en evro.
23. 10. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VARNOST

Za starejše voznike se lahko marsikaj spremeni

Kaj je na Vranskem presenetilo celo najbolj izkušene voznike?
19. 10. 2026 | 11:26
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVSTVO

Začelo se je z bolečo nogo, končalo z operacijo za 1800 evrov

Razlogov, zakaj odlašamo z obiskom zdravnika, je veliko. Včasih nas ustavijo različne obveznosti, drugič upamo, da bodo težave izzvenele same od sebe.
22. 10. 2026 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIK

Novembra se bo v Ljubljani odvijal prav poseben dogodek

Od 4. do 6. novembra bo Festival Poezije povezal mednarodne pesniške glasove, slovenske ustvarjalce, založnike in bralce.
27. 10. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PODKAST

Imate zavarovano hišo? Morda vas čaka neprijetno presenečenje

V podkastu Peter Filip Jakopič in Tina Dular pojasnjujeta, na kaj moramo biti pozorni pri zavarovanju doma in kako se izogniti neprijetnim presenečenjem ob škodi.
Promo Slovenske novice20. 10. 2026 | 11:30
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZA ČIST DOM

Robot, ki ga bomo z veseljem spustili v svoj dom

Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SUMLJIVA SPOROČILA

Skoraj 2000 primerov v enem letu. Je čas za paniko?

Spletni goljufi ne potrebujejo več slovničnih napak in očitno sumljivih sporočil. Njihove prevare so lahko videti presenetljivo pristne.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 12:28
Promo
Novice  |  Slovenija
ZGODBA O VZPONU NA VRH

Od garažnih začetkov na Jesenicah do prepoznavnosti po vsej državi

Slovenskega velikana Mimovrste poznamo vsi, a njegovi začetki so bili skromni, zgodba pa danes govori o uspehu.
Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
POHVALNO

Tudi v Sloveniji je to možno: poglejte, kako so se tega lotili v Škofji Loki

Lokalne skupnosti iščejo nove načine, kako iz obstoječih virov razviti rešitve za okolje, gospodarstvo in prebivalce.
26. 10. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari, zdaj pa čistijo tudi roboti

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OZADJE

Poznate to belo zlato? Pokukali smo, kako nastane (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
28. 10. 2026 | 11:59
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBROVITA

Začeli so s petimi zaposlenimi, danes jih imajo več kot 200

Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi. Toda zgodba Dobrovite odpira še precej širše vprašanje: ali smo organizacijo dela desetletja prilagajali podjetjem, ko bi jo morali veliko bolj prilagajati človeku?
12. 10. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Kam s prihranki za prihodnost?

UniCredit Bank ponuja dostop do skladov onemarkets in naložbenih strategij priznanih svetovnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 10:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki