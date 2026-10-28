V grajskem žametu ali kmečkem gvantu, vsi bi žlahtno kapljico!

Medtem ko skrbni kletarji po večini že nadzorujejo spreminjanje mošta v letos eno najkakovostnejših letin vina, so v najbolj severozahodnih legah Vinorodne dežele Podravje, v Mozirju in dan pozneje v gradu Vrbovec v Nazarjah, pobrali še zadnji pridelek trt potomk modre kavčine z Lenta.

120 litrov mošta so natočili v Mozirskem gaju.

V Mozirju so pred 21 leti ob prisotnosti Antona Zafošnika posadili prvega od dveh plemenitih trsov najstarejše trte na svetu, pozneje pa sta v gradu Vrbovec plemenito brajdico posadila Stane Kocutar in ovtar Alojz Jenuš Slavek iz Malečnika v družbi gospodarja najstarejše trte v Nazarjah Mateja Pečovnika in plemiča Konrada I. Vrbovškega. Tam je pod skal'co že nekaj prej za prvo sorodno vzgojeno trto poskrbel viničar Mihael Fajfar, ki strokovno vzdržuje in neguje vse tri omenjene trte in zdaj že tudi protokolarno županovo vino. Na trgatev so prišli vitezi evropskega reda Celjske legature, v imenu katerih je o prijateljstvu ter viteškem vedenju spregovoril prvi vitez in legat Jože Tominšek. Čestital je ob skrbnem negovanju žlahtnih trt in lepem pridelku grozdja upraviteljem Mozirskega gaja, gospodarju Ivanu Suhoveršniku ter viničarju Fajfarju.

Sladko in kakovostno

V Mozirskem gaju so natrgali kakovostno grozdje sladkorne stopnje 74 Oekslov, v košarah in čebričkih pa so tamkajšnji zasebni imetniki po zgledu Društva vinogradnikov Šmartna ob Paki dodali grozdje svojih potomk, in sicer Lojze Plaznik, Martin Hriberšek, Tatjana in Miha Fajfar, Avgust Reberšak, domači župnik Luka Mihevc, Vinko Švigelj, Dominik Miklavc, Vojko Fužir in Roman Čretnik. Tako se je natočilo za več kot 120 litrov mošta, ki že kaže na najbolj kakovostno žametno črnino. Za praznično noto so Vinski klateži ob trgatvi urezali nekaj primernih ob pogostitvi z lanskim vinom, odojkom in jagnjetino.

Kdor trdo dela, na koncu vedno okusi sladke sadove življenja.

Dan pozneje so povabljeni svetniki Občine Nazarje in drugi žlahtni gostje podobno doživeli na trgatvi v gradu Vrbovec pod taktirko najemnika gradu Konrada I. Vrbovškega. »Glavno sporočilo, ki nam ga ta žlahtna trta prinaša s štajerskih bregov na naše sotočje Drete in Savinje, je, da nas ta rastlina uči: kdor trdo dela, skrbno neguje vinsko trto in ima potrpljenje, na koncu vedno okusi sladke sadove življenja. Ne glede na to, ali nosimo grajski žamet ali kmečki gvant, nas ljubezen do te savinjsko-zadrečke zemlje in žlahtne kapljice vedno združi v eno samo veselo družbo. Naj se bogata grajska trgatev na gradu Vrbovec začne!«

Konradu so se pri trgatvi pridružili gospodar trte župan Matej Pečovnik, ovtar z bližnjih vinogradniških gričev Slatine Franc Fužir ter vrbovški vinogradnik in viničar Fajfar. Ob zvokih harmonike so zapeli Nazarski fantje in nazdravili dobri letini: »Bog požegnaj naš in ves vaš trud, na vaše zdravje!« Po napornem vinogradniškem letu je še zadnjič zadišalo po grajski pojedini iz znane kmečke peči.

Ovtar Franc Fužir je vinogradniški pastir izpod Gore Oljke. FOTO: Jože Miklavc

Konrad I. Vrbovški je povabil na trgatev. FOTO: Jože Miklavc

V spomin na Konradovo trgatev v Vrbovcu FOTO: Jože Miklavc