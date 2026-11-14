V hlevu groze morali usmrtiti 20 telet: po največjem odvzemu živine v Sloveniji se je zdaj končalo sojenje (FOTO)

KAZEN

Miran Videtič zaporno kazen lahko odsluži z delom v splošno korist.

»Stanje v vašem hlevu je bilo srhljivo. Grozljivo. Tudi če boste še kdaj kmetovali, vam priporočam: čim dlje od govedi. Živali so živa bitja, z dušo, in tako pomanjkljivo ne bi smeli skrbeti zanje,« je ob izreku sodbe obdolženega Mirana Videtiča iz Stare Lipe pri Vinici okrcal sodnik okrajnega sodišča v Črnomlju Igor Fortun. Zaradi mučenja živali je sodnik Videtiču izrekel zaporno kazen eno leto in devet mesecev zapora, ki pa jo bo lahko odslužil z delom v splošno korist. Tak je bil dogovor med tožilstvom in obrambo že pred začetkom sojenja, zato je lahko sodišče le sledilo ...