V hlevu groze morali usmrtiti 20 telet: po največjem odvzemu živine v Sloveniji se je zdaj končalo sojenje (FOTO)

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Miran Videtič zaporno kazen lahko odsluži z delom v splošno korist.
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»Stanje v vašem hlevu je bilo srhljivo. Grozljivo. Tudi če boste še kdaj kmetovali, vam priporočam: čim dlje od govedi. Živali so živa bitja, z dušo, in tako pomanjkljivo ne bi smeli skrbeti zanje,« je ob izreku sodbe obdolženega Mirana Videtiča iz Stare Lipe pri Vinici okrcal sodnik okrajnega sodišča v Črnomlju Igor Fortun. Zaradi mučenja živali je sodnik Videtiču izrekel zaporno kazen eno leto in devet mesecev zapora, ki pa jo bo lahko odslužil z delom v splošno korist. Tak je bil dogovor med tožilstvom in obrambo že pred začetkom sojenja, zato je lahko sodišče le sledilo ...
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