  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HARMONIKA IN VONJ PO SVINJSKI MASTI

V Hrastovljah domačini ohranjajo stare običaje ob prazniku svetega Martina (FOTO)

Martinovanju pravijo martinja, svinjska mast pa je zanje obvezna začimba.
Kristjan Katarinčič: »Martinja se v Hrastovljah mora začeti z refoškom in istrskim pršutom.« FOTO: Janez Mužič

Kristjan Katarinčič: »Martinja se v Hrastovljah mora začeti z refoškom in istrskim pršutom.« FOTO: Janez Mužič

V okolici Hrastovelj imajo za sv. Martina običaj, ki mu pravijo pobiranje vina. Tedaj s kozarci v družbi harmonike hodijo od hiše do hiše in poskušajo staro ter ocenijo mlado vino. FOTO: Jaka Arbutina/Mediaspeed.net

V okolici Hrastovelj imajo za sv. Martina običaj, ki mu pravijo pobiranje vina. Tedaj s kozarci v družbi harmonike hodijo od hiše do hiše in poskušajo staro ter ocenijo mlado vino. FOTO: Jaka Arbutina/Mediaspeed.net

Slavna poslikava prikazuje procesijo predstavnikov vseh slojev družbe, vsak hodi s svojo s smrtjo z roko v roki. FOTO: Jaroslav Jankovič

Slavna poslikava prikazuje procesijo predstavnikov vseh slojev družbe, vsak hodi s svojo s smrtjo z roko v roki. FOTO: Jaroslav Jankovič

Tudi v Istri na martinovo najraje postrežejo gos z rdečim zeljem. In še marsičim. FOTO: Uroš Hočevar

Tudi v Istri na martinovo najraje postrežejo gos z rdečim zeljem. In še marsičim. FOTO: Uroš Hočevar

Sezonska pita iz fig ali kakija je v tem času skorajda obvezna sladica. FOTO: Janez Mužič

Sezonska pita iz fig ali kakija je v tem času skorajda obvezna sladica. FOTO: Janez Mužič

Kristjan Katarinčič: »Martinja se v Hrastovljah mora začeti z refoškom in istrskim pršutom.« FOTO: Janez Mužič
V okolici Hrastovelj imajo za sv. Martina običaj, ki mu pravijo pobiranje vina. Tedaj s kozarci v družbi harmonike hodijo od hiše do hiše in poskušajo staro ter ocenijo mlado vino. FOTO: Jaka Arbutina/Mediaspeed.net
Slavna poslikava prikazuje procesijo predstavnikov vseh slojev družbe, vsak hodi s svojo s smrtjo z roko v roki. FOTO: Jaroslav Jankovič
Tudi v Istri na martinovo najraje postrežejo gos z rdečim zeljem. In še marsičim. FOTO: Uroš Hočevar
Sezonska pita iz fig ali kakija je v tem času skorajda obvezna sladica. FOTO: Janez Mužič
Janez Mužič
 6. 11. 2025 | 07:30
5:06
A+A-

Za mnoge najljubšega, za nekatere pa kar že malo preveč zavzeto čaščenega svetnika praznujejo tudi v slovenski Istri. Izvrsten istrski kulinarik Kristjan Katarinčič iz Hrastovelj se tako že pripravlja na letošnje martinovanje.

O praznovanju tega v tamkajšnjem zaledju Istre, v krajih tik pod Kraškim robom ob Rižani, pravi takole: »Včasih martinovo tu ni bilo množično praznovanje – to je za nas novotarija šele nekaj zadnjih desetletij. Imamo pa že od nekdaj po vaseh star običaj, ki mu pravimo pobiranje vina. Vsako nedeljo v drugi polovici oktobra in prvih dneh novembra se domačini s kozarci v rokah skupaj odpravimo vsakič v drugo vas. V družbi harmonike hodimo od hiše do hiše. Povsod poskusimo staro in mlado vino ter piknemo, kar da gospodar na mizo. V štirih nedeljah tako veselo obhodimo Hrastovlje, Črni Kal, Predloko in Dob.«

V okolici Hrastovelj imajo za sv. Martina običaj, ki mu pravijo pobiranje vina. Tedaj s kozarci v družbi harmonike hodijo od hiše do hiše in poskušajo staro ter ocenijo mlado vino. FOTO: Jaka Arbutina/Mediaspeed.net
V okolici Hrastovelj imajo za sv. Martina običaj, ki mu pravijo pobiranje vina. Tedaj s kozarci v družbi harmonike hodijo od hiše do hiše in poskušajo staro ter ocenijo mlado vino. FOTO: Jaka Arbutina/Mediaspeed.net

V teh krajih domačini martinovanju pravijo tudi martinja, praznovanje pa je seveda povezano z godom svetnika in vinom. Množičnejše oblike praznovanja so se razmahnile šele po drugi svetovni vojni, po vaseh pa so se kljub temu ohranili še številni stari kmečki običaji, ki se razlikujejo od kraja do kraja – ponekod praznovanje traja tudi po več dni skupaj.

Od cerkve do gostilne

Čeprav boste v Istri lahko prihodnje dni množično martinovali na velikih prireditvah, denimo v Kubedu, Luciji, Marezigah, Kopru in Izoli, smo se v iskanju tradicionalnih, avtentičnih istrskih fešt odpravili v Hrastovlje, vas, ki jo svet pozna po čudovitih freskah iz 15. stoletja.

Slavna poslikava prikazuje procesijo predstavnikov vseh slojev družbe, vsak hodi s svojo s smrtjo z roko v roki. FOTO: Jaroslav Jankovič
Slavna poslikava prikazuje procesijo predstavnikov vseh slojev družbe, vsak hodi s svojo s smrtjo z roko v roki. FOTO: Jaroslav Jankovič

1490. leta je Janez iz Kastva dokončal Mrtvaški ples.

V tamkajšnji cerkvi svete Trojice je najbolj znana sedem metrov dolga freska Mrtvaški ples, ki jo je leta 1490 dokončal Janez iz Kastva. Na njej se proti izkopanemu grobu pomikajo predstavniki vseh slojev tedanje družbe – od papeža in kralja do berača in otroka – vsak v paru s svojo koščeno spremljevalko, smrtjo. Sporočilo freske je jasno: pred smrtjo smo vsi enaki.

V Hrastovlje zaradi te umetnine prihajajo turisti z vsega sveta, mnogi pa se tu ustavijo tudi zaradi vse bolj cenjene istrske kulinarike. V tamkajšnji oštariji Švab se trudijo ohranjati avtentičnost jedi in, kot pravi Katarinčič, »za martinjo ponudijo gostom to, kar so jih naučile none«.

V Hrastovlje zaradi freske prihajajo turisti z vsega sveta, mnogi pa se tu ustavijo tudi zaradi vse bolj cenjene istrske kulinarike.

Martinov obed po istrsko

Kaj torej v Hrastovljah postrežejo v teh dneh, ko se domačini in obiskovalci že na polno posvečajo mlademu vinu in jesenski kulinariki? »Za Martina je bilo v vaseh vedno na mizi tisto, kar imaš takrat doma. Jesenski čas je bogat, zato je treba le še harmoniko dodati. Praznovanje se mora začeti z refoškom in istrskim pršutom, nadaljuje pa se z raznimi trisi, bobiči, kokošjo ali gobovo juho, domačimi pečenicami, ombolom, račko, gosko, klobaso, njoki z divjačinskim golažem, kračo, kislim zeljem, ohrovtom in tenstanim krompirjem. Zaključi se z miškami, kroštolami, krostatami in podobnimi dobrotami,« je našteval Katarinčič.

Tudi v Istri na martinovo najraje postrežejo gos z rdečim zeljem. In še marsičim. FOTO: Uroš Hočevar
Tudi v Istri na martinovo najraje postrežejo gos z rdečim zeljem. In še marsičim. FOTO: Uroš Hočevar

Vse jedi bo spremljalo mlado vino, pripravljene pa so iz istrskih pridelkov in začimb, med katerimi ne manjkata česen in olivno olje. Presenetljivo velik poudarek pa dajejo pri Švabu tudi svinjski masti. »Vse jedi bazirajo na svinjski masti. Moja nona, prava istrska kmetica, jo je uporabljala domala vsepovsod. Kmetje so imeli vedno kakšno svinjo in tudi masti je bilo vselej dovolj. Je bolj zdrava kot destilirana olja; za pečenje mesa ali praženje pa je tudi veliko boljša; za nameček daje še pravi domači okus. Veste, pravi Istrijan od svinje ne pusti nič: še iz repa naredi žolco,« je pripovedoval Katarinčič ter dodal, da je mast pri njih začimba.

Sezonska pita iz fig ali kakija je v tem času skorajda obvezna sladica. FOTO: Janez Mužič
Sezonska pita iz fig ali kakija je v tem času skorajda obvezna sladica. FOTO: Janez Mužič

Zdaj pa k praksi: Martinov obed, kakršen je tudi pri Švabu, se navadno začne z narezkom iz domačega pršuta, suhe klobase, pancete, ovčjega, kozjega in kravjega sira, ki ga postrežejo še s kislo papriko, kumaricami, olivami in česnom v olivnem olju. Sledil mu bo hišni tris: njoki iz koprive s koprivno omako, ravioli z bučo in sirom, preliti z bučno omako in semeni, tu pa so še fuži s tartufi in pršutom. Brez gobove in kokošje juhe ter bobičev tudi to pot ne bo šlo, potem pa pridejo na vrsto pečene gosi in račke, ki jih Slovenci skupaj z rdečim zeljem in mlinci že tako najraje postavimo na mizo ob Martinu. In ko se komu že zdi, da enostavno ni več prostora v želodcu, bo zadišalo še po miškah, kroštolah, pitah s kakijem ali figami …

Pravi Istrijan od svinje ne pusti nič: še iz repa naredi žolco!

Več iz teme

Kristjan KatarinčičturizemIstrakulinarikamartinovopraznovanjetradicijaHrastovlje
ZADNJE NOVICE
07:52
Bulvar  |  Domači trači
DOMAČA ŽIVAL

Tina Gaber presrečna! Z Robertom sta domov pripeljala posvojenčka, čestitke dežujejo (VIDEO)

Njuna odločitev je ganila številne Slovence, ki so jima na družbenih omrežjih čestitali za toplo in srčno gesto.
6. 11. 2025 | 07:52
07:50
Šport  |  Športni trači
VINKO BOGATAJ

Legenda skakalnega športa tudi izjemen slikar samouk (FOTO)

Nekdanji reprezentant v smučarskih skokih je mojster naivne umetnosti. Planiški starter se je udeležil prestižnega likovnega tabora v Trebnjem.
Drago Perko6. 11. 2025 | 07:50
07:39
Bulvar  |  Tuji trači
VITEŠKI NAZIV

Na gradu Windsor David Beckham jokal od sreče: »Bolje ne more biti«

Britanski kralj Karel III. je nogometnega asa povišal v viteza. Eden komercialno najuspešnejših športnikov svojega časa.
6. 11. 2025 | 07:39
07:30
Novice  |  Slovenija
HARMONIKA IN VONJ PO SVINJSKI MASTI

V Hrastovljah domačini ohranjajo stare običaje ob prazniku svetega Martina (FOTO)

Martinovanju pravijo martinja, svinjska mast pa je zanje obvezna začimba.
Janez Mužič6. 11. 2025 | 07:30
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Ta čokoladni mousse s kakijem bo postal jesenska senzacija – narejen brez jajc! (VIDEO)

Kremast čokoladni mousse s kakijem je popolna jesenska sladica – razkošna, lahka in polna toplih okusov čokolade in sadne svežine.
Odprta kuhinja6. 11. 2025 | 07:30
07:29
Šport  |  Tekme
KOŠARKA

Dončić slavil, a za las ob trojni dvojček

Slovenski zvezdnik Luka Dončić je za zmago kalifornijske ekipe prispeval 35 točk
6. 11. 2025 | 07:29

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam pljujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam pljujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Še nekaj dni za srečanje z zvezdami

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Photo
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki