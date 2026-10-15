V igri so milijarde evrov, Janša pa svari: »Obeti niso dobri«

Po mnenju premierja Janeza Janše obstaja 35 odstotkov možnosti, da se voditelji držav članic EU do konca leta dogovorijo o prihodnjem dolgoročnem proračunu unije. Slovenija si bo sicer v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo, je povedal danes ob prihodu na vrh EU v Bruslju. »Jaz mislim, da je možnost, da pride do dogovora do konca leta 35 odstotkov, nič več,« je o pogajanjih o dolgoročnem proračunu EU (MFF) za obdobje 2028-34, ki bodo ena osrednjih tem tokratnega vrha EU, povedal Janša.

Slovenija po njegovih besedah sicer v pogajanjih »trdno ostaja na tem, da branimo sredstva za skupno kmetijsko politiko in za kohezijo«. Premier, ki se že četrtič pogaja o evropskem dolgoročnem proračunu, je obenem izrazil obžalovanje, da je Slovenija kljub svojim velikim potencialom še vedno močno odvisna od kohezijskih sredstev. Dodal je, da je leta 2005, ko so v času njegove prve vlade stekla pogajanja o MFF, upal oziroma verjel, da bo Slovenija že v naslednjem sedemletnem finančnem okvirju med državami, ki si bodo prizadevale, da bi čim manj sredstev namenjale drugim, ne pa med tistimi, ki se borijo za čim več sredstev zase. »Žal od leta 2008 nismo napredovali. To je nekaj, v kar se moramo Slovenci zelo resno zazreti, še posebej zdaj, ko se odločamo, po kateri razvojni poti bomo šli v prihodnje,« je poudaril.

Ker je Slovenija »še globoko v koheziji«, je po njegovih v nadaljnjih pogajanjih o prihodnjem MFF bistveno, da skupina t. i. prijateljic kohezije, v kateri je poleg Slovenije še 16 drugih članic, ostane trdna in da je čim večja. Glede na pretekle izkušnje namreč na koncu običajno pride do kompromisa med tistimi, ki se zavzemajo za kohezijska sredstva, in tistimi, ki so za čim manjši proračun, je dejal premier. Pričakuje sicer, da bo končni obseg dolgoročnega proračuna manjši, kot je trenutno predlagano.

V igri več kot 1800 milijard evrov

Predlog pogajalskega okvirja, ki ga je v soboto predstavilo irsko predsedstvo Sveta EU, predvideva obseg proračuna v višini okoli 1825 milijard evrov, kar je osem odstotkov oziroma 160 milijard evrov od predloga Evropske komisije iz julija lani. Irska je glede na ciprski predlog iz junija ohranila raven sredstev za kmetijstvo in kohezijo, zmanjšala pa jih za konkurenčnost, obrambo in zunanje delovanje unije.

Irski predlog pogajalskega okvirja vključuje tudi nekoliko posodobljene predloge novih lastnih virov financiranja evropskega proračuna, pri čemer pa premier v predlogu irskega predsedstva ne vidi »nobenih inovacij«.

Novi viri financiranja bodo ključni za dogovor

Novi lastni viri, do katerih je Slovenija zadržana, bodo sicer po mnenju predsednika Evropskega sveta Antonia Coste ključni za sklenitev dogovora o proračunu EU za obdobje 2028-34. Pogajanja o njem prehajajo prehajajo v odločilno fazo, cilj pa je, da se voditelji dogovorijo do konca leta.

V zadnjih dneh je sicer več članic - med njimi Italija, Nizozemska in Avstrija - poudarilo, da je vsebina dogovora pomembnejša od časovnice.