V igri za Eurojackpot 32 milijonov: znano, kje v Sloveniji je bila vplačana kombinacija 5 + 0

Na zadnjem žrebanju Eurojackpota glavnega dobitka ni bilo, izžrebane pa so bile številke 3, 17, 30, 35 in 43 ter dodatni številki 1 in 12. V Sloveniji je bilo skupno 5.783 dobitkov, največji pa je bil vplačan v Mariboru. Dobitna kombinacija v kategoriji 5+0 je srečnežu prinesla kar 75.497,30 evra. Naslednje žrebanje Eurojackpota bo v petek, 7. avgusta 2026, predvideni sklad za glavni dobitek pa znaša 32 milijonov evrov.

Pri Eurojackpotu igralec izbere pet glavnih številk med 1 in 50 ter dve dodatni številki med 1 in 12. Glavni dobitek pripada kombinaciji 5 + 2, skupno pa je na voljo dvanajst dobitnih kategorij. Javna žrebanja potekajo vsak torek in petek zvečer v Helsinkih na Finskem. Cena ene osnovne kombinacije je 2,50 evra, vanjo pa je vključeno tudi sodelovanje v Bonus Rundi. Vplačila so na dan žrebanja mogoča do 18. ure, Loterija Slovenije pa priporoča, da jih igralci opravijo vsaj deset minut prej. Dobitek je treba prevzeti v 90 dneh.