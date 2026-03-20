V Ilirski Bistrici živijo veliko športno pravljico: Japodi pred vrati raja (FOTO)

KOŠARKARSKI USPEHI

Košarkarske tekme so kot občinski praznik.

Košarkarji Košarkarskega kluba Plama-pur Ilirska Bistrica so na pragu uvrstitve v Ligo OTP Banka, prve slovenske lige. V soboto so si v domači dvorani Osnovne šole Antona Žnideršiča po zmagi v notranjskem derbiju s Postojno priigrali prvo mesto po rednem delu 2. slovenske košarkarski lige. Lahko ponovijo zgodovinski uspeh košarkarjev iz 60. let prejšnjega stoletja Kot prvouvrščeni imajo v končnici prednost domačega igrišča, ob uvrstitvi med slovensko elito pa bi ponovili podvig predhodnikov kluba Lesonit iz Ilirske Bistrice, ki se je leta 1964 po zmagi v republiški ligi in dodatnih ...