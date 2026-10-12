V Italiji s salmonelo okuženih več kot 130 ljudi: sumljivi češnjevi paradižniki tudi na slovenskem trgu

V svežih češnjevih paradižnikih iz Italije so odkrili bakterije salmonele, v državi pa so prijavili več kot 130 primerov okužb, ki jih povezujejo z njihovim uživanjem. Sporni češnjevi paradižniki iz Italije so bili dobavljeni tudi na slovenski in hrvaški trg.

Italijanski inšpektorji so med uradnimi nadzori odkrili dva serotipa salmonele, Salmonella Typhimurium in Salmonella Strathcona.

Zdravstvene oblasti v Italiji so primere salmoneloze prijavile v štirih regijah. Na območju Brescie so zabeležili 117 obolelih, v Bergamu pa še 15.

Sumijo, da je bila onesnažena voda za namakanje

Po podatkih evropskega sistema hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF) so sporne češnjeve paradižnike iz Italije distribuirali tudi na hrvaški in slovenski trg. Paradižnike so pridelali na Siciliji, bakterije pa so odkrili tudi v vodi za namakanje tamkajšnjih kmetijskih površin, pišejo hrvaški mediji.

Zato sumijo, da bi lahko bila prav voda vir onesnaženja. Natančne okoliščine okužb in njihovo povezavo s posameznimi serijami paradižnikov še preiskujejo, poročajo italijanski mediji.

Za zdaj ni znano, v katerih hrvaških trgovinah so prodajali morebitno okužene paradižnike, prav tako ni podatkov o tem, ali so na Hrvaškem zabeležili primere okužb, povezane z njimi.

Tudi iz navedenih informacij ni razvidno, v katerih slovenskih trgovinah bi se lahko prodajali sporni paradižniki.

Kakšni so simptomi salmoneloze?

Salmonela je bakterija, ki najpogosteje povzroča okužbe prebavil. Simptomi običajno vključujejo drisko, povišano telesno temperaturo, bolečine in krče v trebuhu, slabost, včasih pa tudi bruhanje.

Pri večini zdravih odraslih okužba mine brez hujših posledic, pri majhnih otrocih, starejših, nosečnicah in ljudeh z oslabljenim imunskim sistemom pa se lahko razvijejo resnejši zapleti.

V hujših primerih lahko bakterija prodre v krvni obtok in povzroči resno okužbo, ki zahteva bolnišnično zdravljenje.

Redkejša vrsta salmonele, ki jo s paradižniki povezujejo že od leta 2011

Salmonella Strathcona je razmeroma redek serotip salmonele, ki ga v Evropi s češnjevimi paradižniki povezujejo že od leta 2011. Po navedbah strokovnjakov se okužbe s tem serotipom pojavljajo sezonsko, najpogosteje od poletja do konca leta.