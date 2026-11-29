V Izoli se je med preštevanjem zgodil preobrat. Po podatkih DVK, osveženih ob 20.10, po 56,90 odstotka preštetih glasovnic vodi Daniel Radešić, ki je prejel 51,66 odstotka oziroma 1446 glasov. Boris Popovič je zbral 48,34 odstotka oziroma 1353 glasov. Prvi delni izidi ob 19.55, ko je bilo preštetih šele 2,08 odstotka glasovnic, so sicer kazali Popovičevo vodstvo s 67,82 odstotka proti Radešićevim 32,18 odstotka. Trenutno objavljena volilna udeležba znaša 41,36 odstotka. Izidi so delni in neuradni.

Do 16. ure je v Izoli svoj glas oddalo 4258 volivcev oziroma 35,52 odstotka upravičencev. Udeležba je bila tako višja od državnega povprečja, ki je znašalo 31,14 odstotka.

Dosedanji župan Milan Bogatič za nov mandat ni kandidiral. Boris Popovič nastopa s stranko Izola je naša, Daniela Radešića pa so že ob kandidaturi podprli Gibanje Svoboda, SD, Levica ter lista Mef in Izolani. Za nekdanjega koprskega župana bi zmaga pomenila vrnitev na županski položaj po osmih letih, tokrat v drugi občini.

Pred dvema tednoma ju je ločilo le 350 glasov

V prvem krogu 15. novembra je največ glasov dobil Popovič. Po končnem seštevku, ki ga je objavila izolska občinska volilna komisija, ga je podprlo 3119 volivcev oziroma 45,18 odstotka. Radešić je zbral 2769 glasov oziroma 40,11 odstotka. Razlika med njima je tako znašala 350 glasov oziroma 5,07 odstotne točke. Tretji je bil nekdanji župan Danilo Markočič s 442 glasovi oziroma 6,40 odstotka. V prvem krogu je kandidiralo sedem kandidatov, nobeden pa ni presegel polovice veljavnih glasov.

Ninamedia je v raziskavi za Primorske novice že pred prvim krogom preverjala tudi morebitni dvoboj današnjih finalistov. V takšnem soočenju bi Radešića podprlo 35,1 odstotka vprašanih, Popoviča pa 33 odstotkov. Raziskava je potekala 19. in 20. oktobra na vzorcu 300 anketirancev.

Podporo Radešiću izrekla tudi župana sosednjih občin

Radešiću sta pred odločilnim glasovanjem javno podporo namenila koprski župan Aleš Bržan in piranski župan Andrej Korenika. Podprla sta ga tudi kandidata iz prvega kroga Jasmin Bešić in Igor Crnić ter stranka Skupaj za Izolo. Primorske novice so 27. novembra poročale, da Popovič razen svoje stranke ni dobil drugih javno izraženih političnih podpor.

Očitki o spletnih napadih in lažeh

Kot smo že poročali ob televizijskem soočenju, je Radešić opozarjal na žaljive spletne komentarje in trdil, da za napadi stoji Popovičeva ekipa. Popovič je to zavrnil ter poudaril, da je tudi sam tarča žalitev, za katere ne obtožuje tekmeca. Spor se je nadaljeval tudi zadnji dan kampanje. Popovič je na novinarski konferenci Radešiću očital laži in blatenje ter napovedal, da v primeru izvolitve ne bo sklenil koalicije s strankami, ki podpirajo njegovega tekmeca. Radešić je očitke zavrnil in znova kritiziral Popovičevo kampanjo na Facebooku.