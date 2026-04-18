V javnost pricurljal osnutek koalicijske pogodbe morebitne Golobove vlade, to so glavne točke

Po tem, ko se je stranka Demokrati Anžeta Logarja spoznala, da pogajanja z Robertom Golobom in njegovo stranko Gibanje Svoboda ne peljejo v želeno smer, in so jih tudi uradno zaključili, so po spletu zaokrožila izhodišča za koalicijska pogajanja med omenjenim strankama, oziroma vsaj del izhodišč. Sklepati gre, da so enaka izhodišča v Gibanju Svoboda ponudili vsem strankam, s katerimi so se pogajali za sestavo nove vlade, v njih pa je mogoče razbrati glavne točke, ki bi jim nova levosredinska vlada namenila največ pozornosti.

Boj proti korupciji

Med njimi so denimo boj proti korupciji, v okviru katerega si v Gibanju Svoboda želijo vzpostavitve specializiranega sistema pregona, vzpostavili pa bi tudi funkcijo državnega sekretarja za boj proti korupciji. Na področju korupcije bi izvedli tudi reformo policije, preoblikovali Nacionalni preiskovalni urad, ki bi tesno sodeloval s Specializirano tožilsko enoto za pregon korupcije in organiziranega kriminala, lotili pa bi se tudi reforme sodstva.

»Kazenski postopek bomo korenito prenovili, s ciljem vzpostavitve učinkovitega, preglednega in pravičnega sistema odločanja, ob hkratnem doslednem varovanju ustavne pravice do sojenja v razumnem roku ter spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V tem okviru predlagamo modernizacijo kazenskega postopka, ki bo temeljila na večji preglednosti, časovni učinkovitosti in stroškovni vzdržnosti,« so pojasnili zamisli glede omenjene reforme. V sklopu boja proti korupciji bi v Gibanju Svoboda uvedli tudi sistemski nadzor in transparentnost javnih naročil in investicij, spremenili zakonodajo, ki ureja javno naročanje ter vpeljali dodatne protikorupcijske mehanizme.

Višji neto prejemki za mlade

In kaj bi storili za razbremenitev dela, gospodarski preboj in rast produktivnosti? »Davki niso le tehnično vprašanje javnih financ, ampak eno ključnih razvojnih vprašanj države. Če preveč obremenjujemo delo, znanje, ustvarjalnost in podjetnost, ne spodbujamo razvoja, ampak stagnacijo. Zato Slovenija potrebuje davčni sistem, ki bo manj obremenjeval delo, hkrati pa močneje spodbujal investicije in krepil dolgoročno konkurenčnost,« so zapisali. In še: »V negotovih globalnih razmerah mora Slovenija ohraniti jasno razvojno usmeritev: stabilno gospodarsko okolje, podporo podjetništvu in ciljno razbremenitev najbolj produktivnega dela gospodarstva. Poseben poudarek bomo namenili davčni politiki, ki mora spodbujati ustvarjanje visoke dodane vrednosti. Razbremenitev bodo usmerjene predvsem v srednji razred, družine ter kadre, ki ustvarjajo največjo gospodarsko vrednost. Naš cilj je jasen: delo, znanje, odgovornost in podjetnost morajo prinesti več kot danes.« Tako obljubljajo, da bodo spodbujali investicije v nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.

»Država bo zagotovila razvojne sheme za visokotehnološka podjetja in druge perspektivne dejavnosti, s ciljem dviga produktivnosti in višje dodane vrednosti na zaposlenega,« so zapisali. Uvedli bi tudi razvojno kapico za srednji razred oziroma ključne kadre, mladim pa zagotovili višje neto prejemke in lažji vstop v samostojno življenje. Kako? »Predlagamo zvišanje posebne dohodninske olajšave za mlade do 29. leta starosti, s čimer bomo neposredno povečali njihovo razpoložljiva sredstva za reševanje stanovanjskega vprašanja in ustvarjanje družine. Naš cilj je, da delo mladih postane manj obdavčeno, Slovenija pa okolje, kjer talenti ostajajo doma,« je mogoče prebrati v dokumentu.

Posvetili bi se tudi samozaposlenim, prebojnim podjetjem omogočili kapitalske spodbude, krepili mikro, mala in srednje velika podjetja, za donacije pa uvedli davčne olajšave.

Krepitev primarnega zdravstva

Že v prvi Golobovi vladi je bilo veliko energije usmerjene v javno zdravstvo in s tem bi nadaljevali tudi v morebitnem drugem mandatu. »Obveznost države je ohraniti in razvijati takšen zdravstveni sistem, ki bo v svoje jedro postavljal pacienta in bo pri tem tudi finančno vzdržen ter učinkovit, kar izhaja tudi iz Ustave Republike Slovenije. Država ima na področju zdravja obveznost zagotavljati razpoložljivost zdravstvenih dobrin, storitev in ustanov ter takšnega dostopa do njih, ki vključuje ustrezno raven časovnega, informacijskega, ekonomskega in ne nazadnje tudi geografskega dostopa. Čakalne dobe, kadrovski primanjkljaj, administrativna neučinkovitost in rigidna organizacija ga od teh načel oddaljujejo ter ogrožajo solidnost in vzdržnost sistema. Zato potrebujemo se učinkovitejše in sodobnejše javno zdravstvo, ki bo ogledalo moderne in razvite Slovenije,« pravijo.

Da bi se to zgodilo, nameravajo izboljšati digitalizacijo zdravstva, okrepiti primarno zdravstvo ter razbremeniti administracijo. »Prenesli bomo pristojnosti za odprtje bolniškega staleža ter pristojnosti za izdajo potrdil in predpisovanje medicinskih pripomočkov na drugo usposobljeno zdravstveno osebo. Omogočili bomo ureditev bolniškega staleža tudi drugim specialistom (npr. zobozdravniki za zobozdravstvena stanja, ginekologi za ginekološka stanja),« lahko še preberemo v izhodiščih za koalicijska pogajanja.