V javnost pricurljala pogodba, ki naj bi jo z Janšo podpisal Logar (FOTO in VIDEO)

Na družbenem omrežju X je znova završalo med prvakom SDS Janezom Janšo in njegovim nekdanjim strankarskim kolegom, danes pa predsednikom Demokratov, Anžetom Logarjem.

Demokrati so se namreč pohvalili, da so po zadnji anketi, ki vključuje tudi nove stranke, z najvišjo rastjo podpore na 3. mestu. »Smo najbližje obema največjima strankama, čeprav se na vso moč trudita ljudi prepričati, da bodo volivci lahko izbirali le med Robertom in Janezom. Gremo naprej! Imamo program – naša naloga je, da ga do volitev uspešno predstavimo celotni Sloveniji,« so zapisali.

Kmalu se je oglasil Janša, ki je pripel pomenljivo fotografijo Logarja s pripisom: »Zakaj bi danes držal obljubo ... če je nisem včeraj?« Janša je pripel tudi pogodbo, ki naj bi jo z njegovo stranko ob izvolitvi v državni zbor podpisali vsi njihovi poslanci. Med drugim naj bi se (tudi) Logar zavezal, da bo v primeru izstopa iz stranke oziroma poslanske skupine odstopil kot poslanec.

Za pojasnila smo se obrnili tudi na Demokrate. Odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo. Se je pa medtem Logar oglasil na družbenih omrežjih, kjer je pokazal, kdo je njegov stric iz ozadja (počakajte nekaj trenutkov, da se posnetek naloži):