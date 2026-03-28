V Jelenovem žlebu odmevale Kučanove besede: Pred nami so nove bitke

V Jelenovem žlebu so se poklonili spominu na zmagovito bitko, v kateri so partizani pred 83 leti premagali italijanske okupatorje. Slavnostni govorec Milan Kučan je izpostavil, da so bitke preteklosti vir našega ponosa in samozavesti, ob tem pa izpostavil, da so pred nami nove. Tudi te bodo odločale o svetu, v katerem bomo živeli, je dejal.

Bitka pri Jelenovem žlebu po besedah prvega predsednika Slovenije Kučana spada med najuspešnejše boje narodnoosvobodilne vojne slovenskih partizanov, v kateri so borci Cankarjeve in Gubčeve brigade zmagali, ker so se borili za svojo zemljo, za pravico do slovenske besede, za pravico svojega naroda do preživetja. »Zmagali so, ker je bila pravica na njihovi strani,« je poudaril.

Kučan je dodal, da so bitke, ki so jih bili naši dedki in očeti, vir našega ponosa in samozavesti. »So legitimacija, ki jo ima naš narod pred zgodovino,« je dejal, obenem pa izpostavil, da so pred sedanjim rodom nove. »K sreči zaenkrat brez orožja. A te bitke prav tako odločajo o naši prihodnosti in o svetu, v katerem bomo živeli mi in rodovi za nami,« je dejal.

Po njegovih besedah živimo v obdobju tektonskih civilizacijskih in okoljskih sprememb, ko smo priča razgradnji ureditve sveta in spodkopavanju temeljev njegove ureditve, temelječe na pravu. Za države, kot je naša, je po Kučanovih besedah izjemno pomembno, kako prepoznavajo te nove okoliščine in kako se vanje umeščajo, zato da bi zavarovale svojo odpornost in si zagotovile varnost.

Po končanih državnozborskih volitvah bi morala politika po njegovih besedah sprejeti izhodišče, da smo skupnost in se moramo kot taka tudi razvijati in okrepiti. Graditev in utrjevanje skupnosti je, kot je poudaril, pogoj, da bomo kot nacija odporni na to, kar se morda obeta z novo geostrategijo, ki jo vsiljujejo nosilci vojaške moči v svetu.

Prvi slovenski predsednik se zanaša na zrelost in usmeritev voditeljev nekaterih strank, ki vedo, da oblast ni cilj, ampak sredstvo političnega delovanja. »Navsezadnje smo se na zrelost politikov zanašali tudi ob težkih preizkušnjah leta 1991, ko so se politične stranke vse do mednarodnega priznanja Slovenije zmogle odreči medsebojnemu spotikanju. Razmere danes niso nič manj usodne kot so bile takrat,« je dejal.