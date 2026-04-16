V Kamniku o Maksimu Gaspariju

Če bi radi podrobneje spoznali Maksima Gasparija, vas danes ob 19.45 vabijo v dvorano Frančiškanskega samostana na Frančiškanskem trgu 2 v Kamniku, kjer vas bo Robert Kužnik seznanil z življenjem in delom velikega slovenskega slikarja. »Gaspari je imel usodno srečo, ko je spoznal Josipa Nikolaja Sadnikarja iz Kamnika, ki mu je zaradi znane slike Slanik omogočil slikarsko šolanje in življenje umetnika. Društvo umetnikov Vesna na Dunaju, kjer se je v začetku 20. stoletja takrat zbralo največ slovenskih umetnikov, je ob svojem sloganu Iz naroda za narod postavilo temelje in svež veter v ljudsko ornamentiko, folkloro in narodne vrednote. Začeli so izdajati razglednice, ustvarjali ilustracije ter opremljali naslovnice in notranjosti knjig. Gaspari je to geslo društva med našimi umetniki vzel najresneje in mu je bil v svojih delih in življenju zvest do konca svojih dni,« pravi Kužnik.

Predavanje kronološko prikazuje življenje in delo Gasparija, kako je živel v rojstnem Selščku, nato v Kamniku, na Dunaju, v Münchnu in Ljubljani do smrti. Predstavljeni bodo umetnikovo ustvarjanje, njegova umetniška rast njegova znana in neznana dela. Prikazano bo prijateljevanje in druženje z znanimi, ki so Gaspariju veliko pomenili na njegovi življenjski in ustvarjalni poti.