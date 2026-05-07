V Kinogledališču Tolmin o furlanskem potresu

V Kinogledališču Tolmin se bodo ta četrtek ob 20. uri spomnili furlanskega potresa, ki je prizadel tudi naše kraje v severozahodnem delu Slovenije. Furlanski potres, katerega epicenter je bil v Huminu v Italiji, je močno zaznamoval naš prostor. Živo je še po 50 letih ohranjen v spominu ljudi. S sogovorniki iz Slovenije in Italije se bodo ozrli na to prelomno obdobje ter spregovorili o odzivih skupnosti in delovanju različnih strokovnih služb, ki so bile vključene v pomoč prizadetim in v popotresno obnovo porušenih naselij.

Gostje večera bodo dr. Ina Cecić, seizmologinja, zaposlena na Agenciji Republike Slovenije za okolje, prof. dr. Peter Suhadolc, geofizik in seizmolog iz Trsta, prof. dr. Živa Deu, arhitektka iz Ljubljane, Renzo Rucli, arhitekt iz Beneške Slovenije, Anton Ladava, nekdanji predsednik Skupščine Občine Tolmin, in Fabio Bonin, nekdanji župan občine Grmek v Beneški Sloveniji. Potres v Furlaniji je bil močan s serijo večjih popotresnih sunkov, ki so leta 1976 prizadeli severovzhodno Italijo, predvsem deželo Furlanijo, in severozahodni del Slovenije. Najmočnejša potresna sunka sta bila 6. maja ob 21. uri z magnitudo 6,5 in 15. septembra ob 9. uri in 21 minut z magnitudo 6,1.