V koaliciji na strani ministra Mesca, v opoziciji mu med drugim očitajo nizke pokojnine

V opoziciji so v nadaljevanju razprave o interpelaciji ministra za delo Luke Mesca vztrajali pri očitkih, povezanih tako z Romi kot z drugimi vsebinami ministrstva. V koaliciji so Meščevo delo ocenili kot dobro. Hkrati so opozorili, da so vprašanja, povezana z Romi, obstajala tudi v času prejšnje vlade, ki pa ni sprejela rešitev. Predlogi za izboljšanje vprašanj, povezanih z Romi, so po besedah poslanke Svobode Sare Žibrat obstajali že v času prejšnje vlade. »Ampak vi ste premeteno politično počakali, da nastopi mandat naša vlada, in takrat ste jih vložili,« je dejala. Opozicijo je vprašala, zakaj jih ni vložila v zakonodajni postopek takrat, ko je bila na oblasti. Dopustila je možnost, da jih ni vložila, ker »dejansko niso tako super in ne pijejo vode«.

Poslanec NSi Jožef Horvat je vedenje in ravnanje ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mesca, ki je tudi podpredsednik vlade, ocenil kot politično brezbrižnost. Aktualna vlada je po njegovem prepričanju vedela, kaj se dogaja v jugovzhodni Sloveniji, pa ni učinkovito ukrepala. Ministra je vprašal, kdo nosi politično odgovornost za to, da so se razmere v tem delu države v zadnjem času tako zaostrile. Minister mu je odgovoril, da so za to situacijo krivi vsi tisti, ki so »gledali proč 30 let, mogoče več«. Sam pa ni gledal proč, ampak se je bil pripravljen izpostaviti in voditi delovno skupino za rešitev problema med romskim in večinskim prebivalstvom, je poudaril. Ironično se mu zdi, da se mora danes zagovarjali ravno zaradi tega, ker ni gledal proč.

Anja Bah Žibert (SDS) pa mu je med drugim očitala predlagani dvig minimalne plače, ki po njenih besedah ni usklajen. Po njenem mnenju bi bilo treba poskrbeti, da ne bi bilo inflacije in da bi ljudje za tisto, kar zaslužijo, dejansko nekaj dobili. »Nič od tistega, kar bi morali, niste naredili,« je bila kritična. A po ministrovih besedah je aktualna vlada ustavila inflacijo. Ta je namreč leta 2022 znašala več kot 10 odstotkov. Minimalno plačo je treba po njegovem pojasnilu zvišati na podlagi izračuna minimalnih življenjskih stroškov. Bolj pravilen odziv na naraščanje cen je po njegovem mnenju izboljšati plače, kot pa kmetom določiti cene, po katerih bi smeli prodajati. Poslanka SDS Karmen Furman se je medtem osredotočila na področje upokojencev. Po njenem opozorilu 60 odstotkov upokojencev živi pod pragom tveganja revščine. Kritična je bila, ker takrat, ko je bila inflacija približno 10-odstotna, ni bilo izredne uskladitve pokojnin, in ker so se pokojnine realno znižale. Zaupanja in pričakovanj niste izpolnili, mu je zabrusila.

Opozicija skuša koaliciji dopovedati

Toda pokojnine so danes v primerjavi z letom 2022, ko je aktualna vlada začela mandat, višje za 20,8 odstotka, se je odzval minister. Poleg tega je priznal, da bi bil tudi sam razočaran nad pokojnino, če bi se upokojil po odmernem odstotku 57,25 odstotka, kolikor je določila pokojninska reforma iz leta 2012. V vladi, ki je pripravila takratno pokojninsko reformo, je bila tudi SDS, je spomnil. Po pokojninski reformi, ki je bila sprejeta letos, pa bo odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove po njegovih besedah po prehodnem obdobju kar 70 odstotkov. Opozicija skuša koaliciji dopovedati, da je za razmere na jugovzhodu Slovenije kriv minister, je opazila Andreja Rajbenšu (Svoboda). Toda s tem želi opozicija po njenih besedah še naprej polarizirati družbo, kar gre na škodo vseh. Interpelacijo vidi kot del širše strategije, ki jo opozicija pripravlja za volilno kampanjo pred volitvami v DZ. Vprašanja, povezana z Romi, pa segajo že v leto 2004 in že takrat so bila opozorila o hudih razmerah, v katerih so celo ogrožena življenja, je dejala. Nataša Sukič iz Levice je pojasnila, da so socialni ukrepi, ki jih je pripravila ta vlada, sprejeti. A so dolgoročni in »v nobenem primeru ne morejo učinkovati čez noč«, je opozorila. DZ bo o vloženi interpelaciji odločal danes v okviru glasovanj.