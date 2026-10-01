V Kobarid na Jestival po slastne lokalne okuse

To soboto bo Kobarid spet v znamenju lokalnih okusov, ustvarjalnosti in druženja. Jestival – festival okusov in umetnosti tradicionalno v ospredje postavlja kobariške štruklje, spremljajo pa jih kulinarična doživetja, raznolik kulturni program ter pestra ponudba lokalnih izdelkov iz Doline Soče in širšega območja Julijskih Alp.

Odprtje Jestivala bo ob 11. uri na Trgu svobode v Kobaridu, ko se bo začela tudi dirka za pokal Občine Kobarid v organizaciji KK Soča Kobarid. Od 11. do 20. ure bo zaživela tržnica lokalnih izdelkov in ponudba kulinaričnih dobrot. Od 11. do 18. ure bo pred trgovino Reinkarmika izmenjevalnica oblačil in izdelava lastnih vrečk s Karmen Koren. Med 11. in 13. uro se lahko udeležite delavnic za otroke in družine na temo Dediščina v vrtincu sprememb – priložnosti in izzivi. Ob 13.30 se bo začela otroška predstava Radovednica iz čebelnjaka gledališča Pravljičarna, ob 14.30 bodo nastopili učenci OŠ Simona Gregorčiča Kobarid. Ob 15. uri se bo začela delavnica izdelave kobariških štrukljev, ob 15.15 pa nastop Folklorne skupine Razor. Med 16. in 17. uro bo show cooking z Valterjem Kramarjem in Erikom Batageljem. Med 17. in 18. uro ter med 19. in 20. uro bo ulični koncert skupine Ne joči pevec, ob 20. uri pa večerni koncert Vlada Kreslina z Malimi bogovi.