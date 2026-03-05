V Kobilarni Lipica veselje! Skotila se je prva letošnja žrebička: »Z radovednostjo že opazuje svet okoli sebe« (FOTO)

V Kobilarni Lipica so v torek pozdravili prvo letošnje žrebe. Žrebička 080 Slava XXXIV se je skotila v hlevih na Borjači, kjer v prihodnjih tednih pričakujejo še več novih žrebet, ssporočili iz kobilarne.

V Kobilarni Lipica so pozdravili prvo letošnje žrebe. FOTO: Kobilarna Lipica

Mlada žrebička se je po navedbah kobilarne hitro postavila na noge. »Z radovednostjo že opazuje svet okoli sebe, medtem ko zanjo skrbno in pozorno skrbi njena mati. Obe se dobro počutita in prve dni preživljata v enem izmed porodnih boksov hlevov na Borjači, kjer na svet prihajajo vsa lipiška žrebeta,« so zapisali.

V prihodnjih tednih bodo v hlevih na Borjači na svet prihajala še nova žrebeta

S tem se po njihovih besedah v Kobilarni Lipica začenja obdobje, ki ga zaposleni vsako leto pričakujejo z velikim veseljem. V prihodnjih tednih bodo v hlevih na Borjači na svet prihajala nova žrebeta, ki bodo postopoma obogatila lipiško čredo.

Ko se bodo temperature dvignile in bodo razmere primerne, bodo kobile z žrebeti odhajale tudi na pašnike lipiškega posestva. Tam bodo najmlajši člani črede dobili priložnost za gibanje, igro in razvoj v naravnem okolju, obiskovalci pa bodo lahko opazovali prve korake nove generacije lipicancev, so pojasnili.