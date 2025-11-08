  • Delo d.o.o.
POPLAVE

V Komendi imajo dovolj, danes so šli na protestni shod

Vlado so pozvali, naj pospeši izgradnjo zadrževalnika na Tunjščici, saj da je ključen ukrep za zmanjšanje poplavne ogroženosti.
Na območju Komende so bile leta 2023 hude poplave. FOTO: Dejan Javornik
Na območju Komende so bile leta 2023 hude poplave. FOTO: Dejan Javornik
STA, M. J.
 8. 11. 2025 | 17:47
4:54
A+A-

Na današnjem protestnem shodu za izgradnjo zadrževalnika poplavnih vod v Komendi se je zbralo okoli 200 ljudi, je za STA povedal predstavnik civilne iniciative Miro Reven. Vlado so pozvali, naj pospeši izgradnjo zadrževalnika na Tunjščici, saj da je ključen ukrep za zmanjšanje poplavne ogroženosti.

Civilno iniciativo so ustanovili ob močnem deževju pred dvema tednoma, saj so bili vodotoki ponovno napolnjeni do vrha, je povedal Reven in pojasnil, da potoka Pšata in Tunjščica od deževju prineseta ogromno vode. Po poplavah leta 2007 so ob gradnji industrijske cone v dolino Tunjščice začeli voziti odvečni material za suhi zadrževalnik, ki bi s pomočjo dinamične kretnice spuščal samo toliko vode, kot jo struge lahko prenesejo.

Reven je poudaril, da bi že takrat morala država začeti urejati zadrževalnik, a se do danes ni zgodilo nič, na direkciji za vode in ministrstvu za naravne vire in prostor po njegovih besedah doslej niso pripravili nobene dokumentacije. Poudaril je tudi, da bi morala država popraviti tudi mostove na Pšati, ki da so prenizki.

Ob poplavah avgusta 2023 je v Komendi poplavilo več kot 800 objektov, zaradi poplav je ena oseba tudi umrla. »Ocena škode je okoli 31 milijonov, projektna ocena zadrževalnika pa je bila okrog tri milijone evrov,« je dejal.

Objavljen terminski načrt gradnje zadrževalnika

Direkcija za vode je sicer v petek objavila predviden terminski načrt gradnje zadrževalnika. Do junija 2027 naj bi pripravili dokumentacijo, pridobili zemljišča in gradbeno dovoljenje, z gradnjo naj bi začeli oktobra 2027 in jo končali marca 2029, objekt pa naj bi v upravljanje predali aprila 2029.

Reven je opozoril, da občani Komende ne morejo čakati tako dolgo, saj so ob polnih strugah prestrašeni. »Želimo, da je zadrževalnik narejen leta 2026, ker gre za enostaven objekt. To ni jedrska elektrarna, da bi jo delali toliko let,« je povedal. Po njegovih besedah se projekt vleče prek vseh razumnih meja. »Tudi mi smo imeli nepotrebno žrtev, ki je ne bi bilo, če bi država že zdavnaj naredila ta zadrževalnik,« je prepričan.

Povedal je, da naj bi se člani civilne iniciative skupaj z županom Komende Jurijem Kernom v naslednjih 14 dneh udeležili sestanka na direkciji za vode.

Na direkciji so v petkovi objavi zapisali, da bo z izgradnjo suhega zadrževalnika Tunjščica omogočeno delno zadrževanje pretoka iz Tunjščice v Pšato, kar bo pomembno prispevalo k izboljšanju poplavne varnosti naselij Moste in Suhadole. Poleg tega se bo povečala tudi poplavna varnost na območjih občin Mengeš, Trzin in Domžale.

Za območje zadrževalnika je Občina Komenda decembra 2017 sprejela odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu, ki predvideva izvedbo nasipa, zaporničnega objekta, varnostnega preliva, dostopnih poti in potrebnih komunalnih vodov. Ker je zadrževalnik načrtovan kot suhi zadrževalnik visokih voda, bo pretežni del območja ostal v kmetijski rabi.

Pred začetkom priprave projektne dokumentacije je direkcija naročila geološko-geomehanske raziskave za preveritev primernosti obstoječega nasutja gradbenega materiala na območju predvidene pregrade. Rezultati raziskav so pokazali, da je material pod določenimi pogoji primeren za vgradnjo v nasip in da v odvzetih vzorcih niso bile ugotovljene nevarne snovi.

V pripravi javno naročilo

Januarja lani so objavili javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja, vendar ga zaradi nedopustnih ponudb niso mogli uspešno zaključiti. Postopek javnega naročila za pridobitev projektanta so ponovili in prioritetno naročili vse potrebne strokovne podlage ter projektno dokumentacijo za pridobitev projektnih pogojev, ki je bila zaključena oktobra letos. Trenutno je v pripravi javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije ter za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Investicijska vrednost projekta znaša 9,4 milijona evrov, financirali pa ga bodo delno s sredstvi sklada za vode in delno iz podnebnega sklada, je pojasnila direkcija.

Na spletni strani Občine Komenda so zapisali, da časovnica ni bila dogovorjena, ampak le predstavljena. »Za Občino Komenda ta časovnica ni sprejemljiva, zato je pozvala pristojni organ za ponovno preučitev na podlagi novih dejstev. Odgovorni na direkciji so zagotovili, da bodo časovnico preverili in jo ustrezno korigirali,« so objavili. Dogovorili so se tudi, da že v mesecu novembru pripravijo javno naročilo za pripravo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

