V kopalkah skozi mesto? Spanje v avtu? Globe v Sloveniji niso več šala

Poletna sezona v slovenskih turističnih krajih ne prinaša le gneče, polnih parkirišč in množic obiskovalcev, temveč tudi vse bolj strožja pravila, kaj se sme in kaj ne. Z globami omejujejo pitje alkohola na javnih površinah, neprimerno oblačenje zunaj plaž, divje kampiranje, hrup, nepravilno vožnjo z električnimi skiroji, odlaganje odpadkov in podobno.

Na Slovenskih novicah smo se obrnili na občine, ki najbolj občutijo množični turizem. Kljub temu, da nam niso odgovorili z vseh občin, odgovori kažejo, da v nekaterih krajih lahko obiskovalce po žepu udari že rezerviranje prostora na plaži z brisačo, spanje v vozilu, vožnja s skirojem po območju za pešce ali zadrževanje v kopalkah tam, kjer to ni dovoljeno.

Ljubljana: manj hrupa, manj oviranja, več reda v središču

V Ljubljani poudarjajo, da ni mesto z eno izrazito turistično sezono, saj je obisk razporejen skozi vse leto. Največ obiskovalcev pa je med junijem in septembrom. Takrat na posameznih ulicah in trgih občasno zaznavajo večji obisk, ki lahko ovira vsakdan prebivalcev, zlasti pri večjih skupinah.

Zato so pri Turizmu Ljubljana že leta 2021 omejili velikost skupin na vodenjih, prav tako ne uporabljajo ojačevalcev zvoka. Turistične vodnike redno izobražujejo o tem, kako voditi skupine po mestu, ne da bi pri tem ovirali prebivalce, prehode ulic in vsakdanje življenje v mestnem jedru. Pripravili so tudi etični kodeks za turistične vodnike, agencije, organizatorje potovanj in poslovne subjekte starega mestnega jedra.

Pravila v Ljubljani veljajo enako za turiste in občane. Na javnih površinah so omejeni spontani ulični nastopi glede na lokacijo in čas nastopa, spontani ulični nastopi z ozvočenjem pa niso dovoljeni. Globa za kršitev znaša 150 evrov. Za nelegalno odlaganje odpadkov ob zabojnikih je za fizično osebo predvidena globa 200 evrov.

Posebna zgodba so električni skiroji. Parkiranje je po odloku dovoljeno le na za to določenih površinah, za kršitev pa je predvidena globa 80 evrov. Nadzor izvajata policija in mestno redarstvo. V času turistične sezone skušajo v ožjem mestnem središču zagotoviti večjo prisotnost redarjev. Najpogosteje zaznavajo kršitve uporabnikov električnih skirojev, ki ne upoštevajo cestnoprometnih predpisov, ter parkiranje bivalnih vozil in priklopnikov zunaj za to predvidenih površin.

V Ljubljani so za turistične skupine že omejili velikost vodenj, vodniki pa ne uporabljajo ojačevalcev zvoka, da obiski čim manj motijo življenje v mestnem središču. FOTO: Leon Vidic/delo

Izola: kopalke niso za mestne ulice

V Izoli ravnanje obiskovalcev ureja odlok o javnem redu in miru iz leta 2021. Pravila morajo upoštevati vsi, ki prebivajo ali se začasno nahajajo na območju občine, torej tudi turisti.

Seznam prepovedi je dolg in zelo konkreten. Prepovedano je prenočevati na tržnicah, plažah, v parkih, na avtobusnih postajah, v vozilih in drugih prostorih, ki temu niso namenjeni. Prepovedano je uživati alkoholne pijače na javnih krajih zunaj prostorov, namenjenih točenju alkohola, pripravljati hrano na javnih krajih, izvajati piknike, kuriti ali uporabljati odprti ogenj, razen na za to namenjenih površinah.

Posebej zanimiva je prepoved rezervacije prostora na plaži. V Izoli ni dovoljeno z brisačami ali drugimi predmeti zasedati javne površine, če oseba tam ni prisotna. Prepovedano je tudi gibanje v kopalkah, brez oblačil ali brez dela oblačil nad pasom ali pod njim na javnih površinah, razen na območjih kopalnih voda. Za večino teh kršitev je predvidena globa 200 evrov. Pri rezervaciji mest na plaži lahko poleg globe sledi tudi trajni odvzem predmetov. Nadzor izvaja Medobčinska uprava Istra, v poletni sezoni pa ga okrepijo z mešanimi patruljami občinskih redarjev in policistov.

Najpogosteje zaznavajo ustavljanje in parkiranje na mestih, ki za to niso predvidena, vožnjo s kolesi in motorji na območjih, kjer je to prepovedano, ter prenočevanje na javnem kraju v poletni sezoni.

Na območju Velenjske plaže in jezera veljajo pravila glede plovbe, odpadkov, hrupa, parkiranja in kampiranja zunaj dovoljenih območij. FOTO: Arhiv Dela

Koper: brez posebnega odloka o kopalkah, a z globami za javne površine

V Mestni občini Koper pravijo, da nimajo odloka o javnem redu in miru, s katerim bi prepovedovali določena vedenja, denimo hojo v kopalkah po mestnem jedru. Velja pa odlok o občinskih cestah in javnih površinah, ki prepoveduje sprehajanje psa in drugih domačih živali brez nadzora oziroma povodca, hranjenje prostoživečih živali, lomljenje drevja in grmovja, poškodovanje urbane infrastrukture, obešanje plakatov in podobno.

Na plaže je prepovedan vstop psov, razen na pasjih plažah. Na določenih predelih mestnega jedra je prepovedan vsakršen promet, tudi kolesarjenje.

Za kampiranje na javnem kraju, ki za to ni določen, ali na zasebnem prostoru brez soglasja lastnika oziroma posestnika je predvidena globa 83,45 evra. Za kršitve po odloku o občinskih cestah in javnih površinah globa znaša 200 evrov.

V Kopru v zadnjem obdobju niso sprejeli novih ukrepov in tudi ne razmišljajo o dodatnih omejitvah, saj medobčinsko redarstvo v času turistične sezone ne zaznava izstopajočih težav. Najpogostejše kršitve so povezane z ustavljanjem in parkiranjem vozil na mestih, ki za to niso predvidena.

Piran: brisača ne sme rezervirati prostora na plaži

V Piranu imajo posebna pravila zapisana v odloku o čiščenju, urejanju in posebni rabi javnih površin. Prepovedi so zelo natančne. Med drugim ni dovoljeno metati cigaretnih ogorkov, žvečilnih gumijev in drugih odpadkov, zlivati odpadnih voda, prati vozil ali plovil, odlagati zelenega reza, kosovnih in gradbenih odpadkov, poškodovati urbane opreme ali puščati živalskih iztrebkov.

Prepovedano je prenočevanje in spanje na ulicah, trgih, tržnicah, kopalnih območjih, v parkih, na zelenicah, klopeh, avtobusnih postajah in drugih neprimernih javnih prostorih. Prav tako ni dovoljeno spanje v motornih vozilih na javnih parkirnih mestih, ki temu niso namenjena, postavljanje avtodomov, prikolic ali šotorov na zemljiščih, ki temu niso namenjena, ter uživanje alkoholnih pijač in drugih opojnih substanc zunaj gostinskih lokalov, gostinskih vrtov, javnih prireditev in za to določenih prostorov.

Tudi Piran pozna prepoved rezerviranja prostora na kopalnih območjih z brisačo, ležalnikom, senčnikom ali drugimi predmeti. Takšne predmete lahko upravljavec ali vzdrževalec kopalnega območja odstrani brez predhodnega opozorila, lastniki pa morajo plačati 50 evrov stroškov odstranitve. Globe za posameznika se po tem odloku gibljejo od 150 do 200 evrov. Nadzor izvaja Medobčinsko redarstvo Medobčinske uprave Istre, v poletni sezoni pa tudi mešane patrulje redarjev in policistov. Najpogostejše kršitve so povezane z nepravilnim parkiranjem.

V Postojni največ pozornosti namenjajo nepravilnemu parkiranju avtodomov, divjemu kampiranju in odlaganju odpadkov na turistično obremenjenih območjih. FOTO: Foto: Jure Eržen/delo

Bled: za divje kampiranje 500 evrov, za kršitve na jezeru tudi 600

Bled je med kraji, kjer so pravila zaradi turističnega pritiska posebej izpostavljena. Vedenje gostov in obiskovalcev določata zakon o varstvu javnega reda in miru ter odlok o javnem redu in miru v občini Bled. Redarstvo med prednostne naloge uvršča nadzor nad divjim kampiranjem, vandalizmom, popivanjem in nedostojnim vedenjem na javnem kraju.

Na Bledu je prepovedano kopanje, sprehajanje in zadrževanje v kopalkah na Blejskem otoku in v parkovnem priobalnem pasu Blejskega jezera na območju od Grajskega kopališča do Grand hotela Toplice, razen na za to določenih mestih. Globa za posameznika znaša 200 evrov. Kopanje je dovoljeno le v Veliki in Mali Zaki ter v Grajskem kopališču.

Leta 2024 so dopolnili odlok o plovbnem režimu po Blejskem jezeru. Ta prepoveduje uporabo plovil na električni pogon, za plovila, ki na otoku nimajo priveza, denimo supe, kajake in kanuje, pa pristajanje na otoku ni možno. Globa za posameznike, ki kršijo določila o vstopnih in izstopnih mestih, znaša 600 evrov.

Občine Zgornje Gorenjske so se dogovorile tudi za enotna pravila glede nedovoljenega kampiranja in prenočevanja v vozilih. Kazen za posameznika znaša 500 evrov. Na Bledu bodo med 5. junijem in 12. septembrom organizirali tudi nočno varovanje med 22. in 6. uro, izvajali pa bodo nočne obhode v Mali Zaki.

Največ kršitev je povezanih z mirujočim prometom, predvsem z neplačevanjem parkirnine in nepravilnim parkiranjem. Leta 2025 so na tem področju evidentirali 10.344 prekrškov, kar je 8,34 odstotka več kot leto prej. Na področju javnega reda in miru so zaznali 516 kršitev, večinoma zaradi prepovedanega kampiranja na javnem kraju ali zasebnem prostoru brez soglasja lastnika oziroma posestnika.

Postojna: največ težav z avtodomi, divjim kampiranjem in odpadki

V Postojni pravijo, da pri usmerjanju razvoja turizma sledijo strategiji trajnostnega razvoja turizma destinacije Postojna 2024–2029. Obiskovalce spodbujajo k odgovornemu ravnanju tudi z Zelenim bontonom, ki je na voljo v nastanitvenih obratih in centru za obiskovalce.

Na določenih javnih površinah, predvsem na parkiriščih, veljajo omejitve glede parkiranja. Prepovedano je dolgotrajno parkiranje in parkiranje avtodomov na površinah, ki temu niso namenjene. Za avtodome so v občini urejena posebna parkirišča in postajališča.

Medobčinski inšpektorat pojasnjuje, da je na javnih zelenih površinah prepovedano postavljati šotore ali bivalne prikolice in kuriti, razen na za to določenih mestih. Z odlokom o varstvu javnega reda in miru je prepovedano tudi popivanje v prodajalnah ali na drugih javnih krajih, ki niso določeni za točenje alkoholnih pijač. Za to je predvidena globa 100 evrov.

V poletnem času medobčinsko redarstvo opravlja poostren nadzor v krajih s povečanim številom turistov, na primer v Predjami. Najpogostejše kršitve so nepravilno parkiranje, nedovoljeno parkiranje avtodomov oziroma počitniških vozil, divje kampiranje in neustrezno odlaganje odpadkov.

Velenje: posebnih sezonskih odlokov ni, pravila pa veljajo za vse

V Mestni občini Velenje posebnih sezonskih odlokov za turiste nimajo. Za vse uporabnike javnih površin veljajo občinski odloki s področja javnega reda, varstva okolja, prometa in uporabe javnih površin. Na območju Velenjske plaže in jezera veljajo omejitve glede onesnaževanja, povzročanja hrupa, nepravilnega parkiranja, kampiranja zunaj dovoljenih območij ter uporabe nedovoljenih plovil.

Odlok o splošnem redu med drugim prepoveduje odmetavanje odpadkov na javne površine, kurjenje odpadkov, izlivanje odpadnih snovi, pranje oziroma servisiranje vozil na javnih površinah, prekomerno uživanje alkohola in drugih opojnih substanc na javnih mestih zunaj gostinskih lokalov in prireditev ter kopanje živali v vodotokih in jezerih, kjer je prepoved označena.

Za več kršitev je za posameznika predvidena globa 200 evrov, za nekatere hujše pa 800 evrov. Posebej je urejen tudi plovbni režim na Velenjskem jezeru. V ožjem kopalnem območju je plovba prepovedana, na plovbnem območju ni dovoljeno prenočevanje oseb, prepovedana pa je tudi uporaba plovil s pokritim bivalnim prostorom. Pogon z motorji na fosilna goriva je praviloma prepovedan, razen za izrecno določene izjeme, kot so zaščita, reševanje, policija, inšpekcija in javne službe.

Nadzor izvajajo medobčinsko redarstvo, medobčinska inšpekcija, policija in upravljavec plovbnega območja. V času poletne sezone in večjih prireditev se nadzor na bolj obremenjenih območjih okrepi. Najpogosteje zaznavajo nepravilno odlaganje odpadkov, občasno povzročanje hrupa in parkiranje na nedovoljenih mestih, večjih težav zaradi turizma pa trenutno ne beležijo.

Občine hkrati poudarjajo, da ne gre le za kaznovanje. Veliko stavijo na opozorila, informativne table, letake, kampanje, etične kodekse in preventivno delo redarjev.