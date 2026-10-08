V koprskem zaporu, ki stoji v neposredni bližini mestnega vrveža, dve tretjini tujcev!

V koprskem zaporu je skoraj dve tretjini tujih državljanov. Zavod za prestajanje kazni (ZPKZ) Koper ima prostora za 106 ljudi, po zadnjih podatkih državnega portala pa je bilo v njem 107 zaprtih – 70 pripornikov in 37 obsojencev. V koprskem in drugih regionalnih zavodih prestajajo kazni obsojenci z zaporno kaznijo do dveh let, daljše kazni pa praviloma v zaporu na Dobu. Zapor stoji v neposredni bližini mestnega vrveža – nekaj metrov stran od enega največjih trgovskih centrov na Obali.

Obravnave na daljavo

Kar 63 odstotkov v njem je tujih državljanov, kar zaposlenim otežuje komunikacijo, razumevanje navodil, obravnavo, hkrati pa pomeni izziv pri zagotavljanju varnosti. Z Okrožnega sodišča v Kopru pojasnjujejo, da tujce najpogosteje obravnavajo zaradi tihotapljenja tujcev brez dovoljenja za vstop ali prebivanje v Sloveniji na njeno ozemlje, njihovega prevažanja po državi ali pomoči pri skrivanju, kar se kaznuje z zaporom do pet let in denarno kaznijo. Zapor od enega do osmih let in denarna kazen pa pretita storilcu, ki z dejanjem sebi ali komu drugemu pridobi nesorazmerno premoženjsko korist, priskrbi brezpravno delovno silo, povzroči nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali dejanje stori kot član hudodelske združbe.

37 OBSOJENCEV in 70 pripornikov je v koprskem zaporu.

Predsednica koprskega sodišča mag. Samanta Nusdorfer je na naše vprašanje o deležu sodnih obravnav prek videokonferenčne povezave odgovorila: »Sodišče ne vodi statističnih podatkov o tem, kolikšen delež narokov in drugih obravnav oseb poteka prek videokonferenčne povezave, lahko pa vam potrdimo, da je takšnih velika večina.« Kot je še pojasnila, se je delež v zadnjih letih povečal, zlasti odkar se je povečalo število priprtih oseb in zmanjšalo število pravosodnih policistov. Sodišče prav tako ne vodi posebne evidence o državljanstvu tujcev, gre pa za posameznike iz različnih držav, med drugim iz Romunije, Ukrajine, Italije, Hrvaške, Srbije in Nemčije.

Pripornike redkeje privedejo na sodišče, sodne obravnave potekajo prek videokonference. FOTO: Moni Černe

Ženska roka

Kadrovska stiska je ena največjih težav v ZPKZ Koper. Primanjkuje pravosodnih policistov, zato pod vodstvom direktorice Danijele Devčić nadaljujejo zaposlovanje in promocijo poklica. Za obravnavo priprtih in obsojenih, zagotavljanje varnosti ter druge naloge skrbi 73 javnih uslužbencev. V zavodu je 72 sob, moškim pa so na voljo tudi delavnice, trgovina, telovadnica, zunanje igrišče, knjižnica, ambulanta in prostor za duhovno oskrbo. Poleg zaprtega, polodprtega in odprtega oddelka za obsojence ter oddelka pripora ima ZPKZ Koper tudi dislocirani oddelek v Novi Gorici. V zavodu že od leta 2020 poteka obsežnejša sanacija kopalnic, ki naj bi bila zaključena v letošnjem letu.

koprski zapor

Del programa priprave obsojencev na življenje po prestani kazni je tudi delo, bodisi pri Javnem gospodarskem zavodu Rinka, ki ima prostore v isti stavbi, bodisi pri hišnih delih ali zunaj zavoda – ter izobraževanje, šport in prostočasne dejavnosti.

V regionalnih zavodih prestajajo kazni obsojenci z zaporno kaznijo do dveh let, daljše kazni v zaporu na Dobu.

Zapor in koprsko probacijsko enoto je nedavno obiskal tudi minister za pravosodje Mihael Zupančič skupaj z generalnim direktorjem Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) Denisom Peršetom. S tem je sklenil obhod vseh šestih slovenskih zaporov, Prevzgojnega doma Radeče in probacijskih enot, navaja gov.si.