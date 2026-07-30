V Kopru količina ozona že presegla opozorilno vrednost, ostanite v zaprtih prostorih

Skupaj z vročinskim valom se te dni povišujejo tudi ravni ozona, ki negativno vpliva na zdravje ljudi, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso), kjer priporočajo redno spremljanje urnih vrednosti oziroma indeksa kakovosti zunanjega zraka ter prilagoditev aktivnosti na prostem in pojasnjujejo, da se praviloma najvišje ravni ozona pojavljajo v popoldanskih urah med 12. in 18. uro.

Čeprav je Arso šele danes izdal omenjeno opozorilo, ki velja tudi še za naslednje vroče dni, pa je na merilnem mestu Koper že danes ob 17. uri urna vrednost ozona presegla opozorilno vrednost 180 mikrograma na kubični meter (μg/m3). Urna vrednost ozona je bila ob tem času 199 μg/m3, povprečna osemurna pa 152 μg/m3, so navedli na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

»Merilno mesto je glede meritev ozona locirano tako, da podatki veljajo za širšo okolico. Glede na vremensko napoved lahko pričakujemo preseženo opozorilno vrednost ozona še vse popoldne in tudi v naslednjih dneh,« so še navedli na upravi za zaščito in reševanje, kjer dodajajo: »Vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Priporočamo, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v tem času ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona nižja. Tudi zdravim ljudem priporočamo, da se izogibajo naporov v času trajanja visokih vrednosti ozona.«