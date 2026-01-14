  • Delo d.o.o.
OB OSNOVNI ŠOLI

V Kopru šokirali grozljivi napisi: »Ubi Šiptarja« in kljukasti križi! Komentarji pa burni

Koprski mesti svetnik Levice pravi, da ob tem molk ni možnost.
Sovražni zapisi v Kopru FOTO: Levica Omrežje X
Sovražni zapisi v Kopru FOTO: Levica Omrežje X
M. U.
 14. 1. 2026 | 07:40
 14. 1. 2026 | 07:40
2:13
V Levici so se ostro odzvali na sovražne napise, ki so se pojavili v Kopru ob osnovni šoli, torej prostoru, kjer bi morali otroci odraščati v varnosti, spoštovanju in vključevanju.

Na božič pravoslavce v Kopru pričakalo neprijetno presenečenje, oglasil se je mestni svetnik Levice

»Nacistični simboli, zapisi kot »Ubi Šiptarja«, kljukasti križi in številka 1488 niso provokacija ali »mladostna neumnost«, ampak odkrito sovraštvo in poveličevanje nasilnih ideologij. Takšni zapisi nimajo mesta v Kopru in v naši družbi. Fašizem, rasizem in pozivi k nasilju niso mnenje. So napad na človekovo dostojanstvo. Zato molk ni možnost.« je tako navedel koprski mesti svetnik Levice Alan Medveš.

Ob tem so se zvrstili mnogi komentarji, nekaj jih objavljamo.

To pišejo tisti, ki so bili moteni v razvojnem ciklu odraščanja. Kajti take bedarije pameten človek nebi počel. Ja res so eni precej zadeti v glavo že od rojstva. Podpihujeta pa jih še politična pola levi in desni, ki pa jih vodijo sami debili in brezvezniki

Tega Slovenec ni naredil. Ve se, kdo je Albance, Hrvate in Slovence desetletja maltretiral, danes pa se prav ti srbijanerji bojijo, da jih bo povezanost Albancev in Hrvatov s Slovenci, ogrozila v njihovih nečednih rabotah ...

Ma kake bedarije pišete. Vi ste tisti, ki netite sovražtvo proti drugače mislečim in to se dobro vidi že iz zapisov na druzbenih omrezjih. Tole pa so gor po vsej verjetnosti napacali otroci, ki nimajo niti pojma kaj to pomeni ...

Tudi LGBT ideologija, zastave in simboli posiljujejo šolstvo,itd.

Dajte še tukaj nekaj naredit ...

To si pišejo sami sektaši in se delajo žrtve. Stara štorija

Ta vandal ni bil daleč od Trstenjakove

Pa kaj je z vami ne veste, kaj bi še pisali, pa to je že ne vem kako dolgo pisalo, na veliko podhodih

