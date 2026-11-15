V Kranju kaže na presenečenje! Matjaža Rakovca ne bo niti v drugem krogu?

V Mestni občini Kranj so se volivci danes odločali, komu bodo zaupali vodenje občine v naslednjih štirih letih. Znani so delni rezultati. Po 6,13 odstotka preštetih glasov najbolje kaže Ireni Dolenc, ki je prejela 33,76 odstotka glasov. Na drugem mestu je Janez Černe s 23,70 odstotka, sledi pa Karin Planinšek z 18,15 odstotka. Aktualni župan Matjaž Rakovec je šele na četrtem mestu s 15,26 odstotka glasov. Volilna udeležba v Kranju je znašala 33,73 odstotka.

Za župana Mestne občine Kranj se poteguje pet kandidatov in dve kandidatki. To pa so Igor Velov, Vekoslav Panigaz, Tomaž Krišelj ter omenjeni štirje.

Napeto leta 2022

Pred štirimi leti je bila v Kranju tesna bitka v prvem krogu, saj sta drugouvrščenega Iva Bajca in tretjeuvrščenega Zorana Stevanovića ločili le dve odstotni točki. Je pa takrat Rakovec skoraj slavil že prvem krogu, zmanjkalo mu je manj kot 1,8 odstotne točke. V drugem krogu je slavil z 71 odstotki glasov. Tokrat so mu ankete kazale precej slabše. Javnomnenjska raziskava agencije Parsifal SC, objavljena v Gorenjskem glasu, je ob še velikem številu neopredeljenih volivcev Rakovcu pokazala nekaj manj kot 17-, Černetu nekaj več kot 15-, Dolenčevi pa 13-odstotno podporo.

To so občine s samo enim kandidatom, kar pomeni, da je ta avtomatsko izvoljen s samo 1 glasom: