Boštjan Hudorovič (19) brutalno oropal invalidno ženico

GROZA V KRŠKEM

19-letni Boštjan Hudorovič je 81-letnico najprej zagrabil za lase. Nato jo je stisnil za vrat, potisnil v nakupovalni voziček in vzel ves denar.

»Najprej pred trgovino ni bilo nikogar, potem pa me je kar naenkrat nekdo od zadaj zagrabil za lase in nato še za vrat in me z glavo naprej porinil v nakupovalni voziček, v katerega sem malo pred tem odložila bergle. V hipu mi je iz rok iztrgal denar, eno dekle pa je prav tako priletelo od nikoder in mi iz vozička vzelo kuverto z denarjem, s katerim sem hotela plačati položnice. Grozno je bilo! Res me je šokiralo, ustrašila sem se in kar nisem dojela, kaj se mi je zgodilo. Mož me je kasneje peljal na urgenco. Tudi on je invalid, na berglah, in sploh ni videl, kaj se mi je zgodilo, saj me je ...