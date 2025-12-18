  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRAZNIČNO

V Laškem drugače: pravljično prizorišče iz odpadnega lesa (FOTO)

Vasica Na seniku zaživela na Trubarjevem nabrežju. Vsak konec tedna za zabavo poskrbijo Konjerejci z Vrha.
Ob odprtju vasice je zaigrala Godba Vrh nad Laškim. FOTOGRAFIJE: Boris Vrabec

Ob odprtju vasice je zaigrala Godba Vrh nad Laškim. FOTOGRAFIJE: Boris Vrabec

Obiskovalci se lahko na prizorišče pripeljejo s kočijo.

Obiskovalci se lahko na prizorišče pripeljejo s kočijo.

Angelčki obdarujejo obiskovalce.

Angelčki obdarujejo obiskovalce.

Ob odprtju vasice je zaigrala Godba Vrh nad Laškim. FOTOGRAFIJE: Boris Vrabec
Obiskovalci se lahko na prizorišče pripeljejo s kočijo.
Angelčki obdarujejo obiskovalce.
Mojca Marot
 18. 12. 2025 | 09:59
3:27
A+A-

»Pri nas v Laškem ne prirejamo klasičnega božičnega sejma in dogajanj, ki so potrošniško naravnani, temveč gre za lokacije, ki so ustvarjene s srcem in z veliko duše, s poudarkom na lokalni ponudbi in resničnih zgodbah,« je dogajanje v tem prazničnem obdobju opisal župan Marko Šantej.

500 daril bodo razdelili letos.

Pri Kulturnem centru Laško so tudi letos otrokom postavili drsališče, sicer pa je vsak petek, soboto in nedeljo najbolj živahno na Trubarjevem nabrežju ob Savinji, kjer so prizadevni člani Konjerejskega društva Vrh nad Laškim ali krajše Konjerejci z Vrha postavili praznično vasico Na seniku. Do čarobnega senika pod občino se lahko obiskovalci in domačini pripeljejo z okrašeno in osvetljeno kočijo kot nekdaj mestna gospoda, tam pa si ob spremljanju dogajanja privoščijo pečeno kračo, spijejo kuhanček, najboljši in najcenejši daleč naokoli, otrokom privoščijo ocvrt krompirček ali kakšno drugo sladko dobroto, mimogrede kupijo še kakovosten domači med ali medenjake čebelarstva Šolarček, topel šal ali drug ročno izdelan spominek Katarine Vrščaj iz trgovine Katka ter si pogrejejo roke s pečenim kostanjem.

Z lastnimi rokami

»Zagotovo je dogajanje na seniku drugačno od drugih že zato, ker smo vse, kar lahko vidite, ustvarili sami, ne da bi najeli tujo delovno silo. Kar smo postavili, pa smo ustvarili z lastnimi rokami,« pove Milko Škoberne, član Zveze Možnar, ki vsak večer skrbi tudi za povezovanje programa in animacijo. »Vse hiške in oder so izdelani iz odpadnega lesa, ki bi sicer pristal v sekancih ali pečeh, vsaka deska je šla skozi desetine rok, da je dobila končno obliko, po tleh pa smo razprostrli sekance, da obiskovalcev, medtem ko spremljajo dogajanje, ne zebe preveč. Vsak večer za dogajanje skrbi 25 ljudi.«

Vsaka deska je šla skozi desetine rok, da je dobila končno obliko.

Vsak petek, soboto in nedeljo skupaj z Vrtcem Laško priredijo pravljico za otroke, doslej jih je že obiskal prvi dobri mož, Miklavž, že prihodnji petek bo prišel Božiček. Po novem letu, 4. januarja, pričakujejo svete tri kralje. Vedno je poskrbljeno za glasbeno razvedrilo, po večini pa nastopajo lokalni ansambli, Kvintet Dori, Razigrani muzikanti, Runda kvintet, kvartet Stari mački. Okrogli muzikanti bodo zaigrali v petek, 26. decembra, prav tako bo nastopila Laška pihalna godba. »Skupaj se bomo do 4. januarja približali stotici, kar se števila dogodkov tiče,« pove Škoberne. Posebej poudari prihod Božička, ki bo tudi letos obdaril otroke. »Že lani smo razdelili 450 daril, letos jih bomo 500,« obljubljajo Konjerejci z Vrha, ki bodo poskrbeli tudi za žive jaslice, 26. decembra pa pri cerkvi sv. Martina pripravili žegnanje konj.

Obiskovalci se lahko na prizorišče pripeljejo s kočijo.
Obiskovalci se lahko na prizorišče pripeljejo s kočijo.
Angelčki obdarujejo obiskovalce.
Angelčki obdarujejo obiskovalce.

Za pristno vzdušje na seniku skrbijo vile, snežinke in škratje. Živahno dogajanje je tudi v okolici Laškega, v Rimskih Toplicah, kjer bo dan po božiču poleg domačega ansambla Pepelnjak nastopil ​Alfi Nipič, v Laškem pa bodo v soboto, 27. decembra, za zabavo poskrbeli skupina VamPIR in Firbci. 

Več iz teme

turizemveseli decemberLaškoMarko Šantej
ZADNJE NOVICE
11:51
Lifestyle  |  Praznično
JASLICE

Veseli december pod Krimom: blagoslov s prvim ogledom jaslic že to soboto

V Vrbljenah tudi letos jaslice v naravni velikosti.
18. 12. 2025 | 11:51
11:50
Bulvar  |  Glasba in film
PEVKA

Susan Boyle z videzom ni navdušila, a je med največjimi zvezdami

64-letna nekdanja tekmovalka oddaje Britanija ima talent
18. 12. 2025 | 11:50
11:34
Bulvar  |  Zanimivosti
KAR IZ GOVORILNICE

Občanom so ponudili možnost neposrednega stika z dobrim možem (FOTO)

Zaviti morajo le v najbližjo govorilnico, ga poklicati ter mu sporočiti svoje želje.
18. 12. 2025 | 11:34
11:24
Novice  |  Kronika  |  Doma
LAŽNA SPOROČILA

Pozor, če ste dobili tak SMS! Kroži nov val spletnih prevar v imenu Pošte Slovenije – lahko vas drago stane

Uporabniki naj bodo še posebej pozorni na domeno, s katere je bilo sporočilo poslano.
18. 12. 2025 | 11:24
11:19
Bulvar  |  Tuji trači
PRVI POGLED

Tu so prvi prizori iz filma o Melanii Trump: znano tudi, kdaj bo na ogled

Dokumentarec obljublja, da bo razkril dogajanje iz zakulisja pomembnega dogodka.
18. 12. 2025 | 11:19
11:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
GORSKA NESREČA

Sodišče je odločilo: Nejc ni odgovoren za smrt prijatelja v gorah

Svojci pokojnega so od Nejca Kuharja terjali 43.000 evrov odškodnine, vendar je sodišče njihov zahtevek zavrnilo.
18. 12. 2025 | 11:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

Preprosto in dostopno: klasika na malce drugačen način

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Najbolj samoumevna stvar, ki je v mnogih domovih še vedno ni

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Najbolj samoumevna stvar, ki je v mnogih domovih še vedno ni

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Hemoroidi

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
15. 12. 2025 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Hemoroidi niso tabu: zakaj nastanejo in kako jih lajšamo

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 10:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Se birokracija končno poslavlja?

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Napadajo z vseh koncev! Ste zaščiteni?

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

Kako je to mogoče? Zobni vsadki po meri!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Pošta Slovenije v decembru ne dela več po starem

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Kako brez zapletov pripraviti nepozaben večer?

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Mladi upi 2025: kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki