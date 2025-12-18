V Laškem drugače: pravljično prizorišče iz odpadnega lesa (FOTO)

»Pri nas v Laškem ne prirejamo klasičnega božičnega sejma in dogajanj, ki so potrošniško naravnani, temveč gre za lokacije, ki so ustvarjene s srcem in z veliko duše, s poudarkom na lokalni ponudbi in resničnih zgodbah,« je dogajanje v tem prazničnem obdobju opisal župan Marko Šantej.

500 daril bodo razdelili letos.

Pri Kulturnem centru Laško so tudi letos otrokom postavili drsališče, sicer pa je vsak petek, soboto in nedeljo najbolj živahno na Trubarjevem nabrežju ob Savinji, kjer so prizadevni člani Konjerejskega društva Vrh nad Laškim ali krajše Konjerejci z Vrha postavili praznično vasico Na seniku. Do čarobnega senika pod občino se lahko obiskovalci in domačini pripeljejo z okrašeno in osvetljeno kočijo kot nekdaj mestna gospoda, tam pa si ob spremljanju dogajanja privoščijo pečeno kračo, spijejo kuhanček, najboljši in najcenejši daleč naokoli, otrokom privoščijo ocvrt krompirček ali kakšno drugo sladko dobroto, mimogrede kupijo še kakovosten domači med ali medenjake čebelarstva Šolarček, topel šal ali drug ročno izdelan spominek Katarine Vrščaj iz trgovine Katka ter si pogrejejo roke s pečenim kostanjem.

Z lastnimi rokami

»Zagotovo je dogajanje na seniku drugačno od drugih že zato, ker smo vse, kar lahko vidite, ustvarili sami, ne da bi najeli tujo delovno silo. Kar smo postavili, pa smo ustvarili z lastnimi rokami,« pove Milko Škoberne, član Zveze Možnar, ki vsak večer skrbi tudi za povezovanje programa in animacijo. »Vse hiške in oder so izdelani iz odpadnega lesa, ki bi sicer pristal v sekancih ali pečeh, vsaka deska je šla skozi desetine rok, da je dobila končno obliko, po tleh pa smo razprostrli sekance, da obiskovalcev, medtem ko spremljajo dogajanje, ne zebe preveč. Vsak večer za dogajanje skrbi 25 ljudi.«

Vsaka deska je šla skozi desetine rok, da je dobila končno obliko.

Vsak petek, soboto in nedeljo skupaj z Vrtcem Laško priredijo pravljico za otroke, doslej jih je že obiskal prvi dobri mož, Miklavž, že prihodnji petek bo prišel Božiček. Po novem letu, 4. januarja, pričakujejo svete tri kralje. Vedno je poskrbljeno za glasbeno razvedrilo, po večini pa nastopajo lokalni ansambli, Kvintet Dori, Razigrani muzikanti, Runda kvintet, kvartet Stari mački. Okrogli muzikanti bodo zaigrali v petek, 26. decembra, prav tako bo nastopila Laška pihalna godba. »Skupaj se bomo do 4. januarja približali stotici, kar se števila dogodkov tiče,« pove Škoberne. Posebej poudari prihod Božička, ki bo tudi letos obdaril otroke. »Že lani smo razdelili 450 daril, letos jih bomo 500,« obljubljajo Konjerejci z Vrha, ki bodo poskrbeli tudi za žive jaslice, 26. decembra pa pri cerkvi sv. Martina pripravili žegnanje konj.

Obiskovalci se lahko na prizorišče pripeljejo s kočijo.

Angelčki obdarujejo obiskovalce.

Za pristno vzdušje na seniku skrbijo vile, snežinke in škratje. Živahno dogajanje je tudi v okolici Laškega, v Rimskih Toplicah, kjer bo dan po božiču poleg domačega ansambla Pepelnjak nastopil ​Alfi Nipič, v Laškem pa bodo v soboto, 27. decembra, za zabavo poskrbeli skupina VamPIR in Firbci.