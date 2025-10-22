V Laškem so prenovili zdraviliški park, ki bo razstrupljal

Park zdravilišča (Thermane, ki je tudi njegova lastnica) že več stoletij povezuje domačine in vse druge, ki so v mestecu ob Savinji na rehabilitaciji ali oddihu. Park je mnogokrat spremenil podobo, spreminjal se je tudi njegov namen, od nekdaj pa so se ljudje v njem radi srečevali in družili. Zadnji dve leti sicer manj, saj je bila slika po katastrofalni avgustovski poplavi leta 2023 zares klavrna.

Po obsežni prenovi, za katero so zaslužni družba Thermana, občina Laško in ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ki je primaknilo evropska sredstva, je park spet postal privlačen. Uredili so parkovne površine in sprehajalne poti, namestili novo opremo in razsvetljavo, dopolnili zasaditve, novost sta dve multimedijski središči na temo dobrega počutja. Eden od projektov je digitalni detoks ali digitalna razstrupitev, ki obiskovalce nagovarja, naj za trenutek ugasnejo svoj telefon in se odklopijo od digitalnega sveta, povežejo pa se z naravo, vodo, kamni, drevesi, zrakom in soncem.

Odprtja so se udeležili tudi člani Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske.

170 let je star zdraviliški park.

Zeleno srce

Če je park v preteklosti spreminjal podobo od topolovega drevoreda, kostanjevih nasadov do eksotičnega rastlinja in dreves, danes skrbijo za njegovo pestrost in pomlajevanje z zasajanjem novih tako imenovanih dreves prihodnosti, dreves, ki bodo rasla skupaj z otroki in vnuki, se prilagajala spreminjajočemu se podnebju in ohranjala zeleno srce Laškega še dolgo v prihodnost.

»Posebnost našega parka so tudi označene bioenergetske točke, ki so po prenovi povezane z novimi povezovalnimi potmi. Morda se sliši skrivnostno, a verjamem, da bodo prav te točke obiskovalcem prinesle občutek notranjega miru in ravnovesja. Prav ta energija bi bila lahko simbolična zaščita pred zunanjimi pretresi, tudi pred naravnimi izzivi, kot so poplave, ki so v zadnjih letih vse prevečkrat pustošile po našem kraju,« je dejala Mojca Leskovar, predsednica uprave Thermane Laško.

Obnova po poplavi je bila zelo zahtevna, zato je bila finančna pomoč občine in države neizogibna.

Voda iz vrelcev

Kot je povedala Leskovarjeva, so nekoč v park pogosto zahajale perice, ki so prale perilo v topli termalni vodi. »Po gradnji južne železnice in kasneje zdravilišča je park počasi dobival podobo zdraviliškega parka, privabljal je obiskovalce od blizu in daleč, tudi dunajska gospoda je rada zahajala k nam. Med vojno je v tukajšnjem vojaškem lazaretu nudil zavetje in zaščito vojnim ranjencem,« je odstrla zgodovino ter razkrila, da je park star več kot 170 let, in prav vsa ta leta je v njihovi lasti.

Obnova po poplavi je bila zelo zahtevna, zato je bila finančna pomoč občine in države neizogibna. »Del investicije je stal okoli 780 tisoč evrov, od tega je ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport prispevalo približno 320 tisoč evrov. Thermana se je partnersko vključila tako, da je gasilcem za opremo, namenjeno zaščiti in reševanju, namenila 150 tisoč evrov donacije,« je razkril župan Marko Šantej.