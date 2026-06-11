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ZVEN, KI GA NE LE SLIŠIMO, AMPAK TUDI ČUTIMO

V Leskovcu pri Krškem so posvetili nove bronaste zvonove (FOTO)

To je bil eden največjih dogodkov v novejši zgodovini župnije.
Blagoslov in posvetitev FOTOGRAFIJE: Tanja Jakše Gazvoda

Blagoslov in posvetitev FOTOGRAFIJE: Tanja Jakše Gazvoda

Cerkev Žalostne Matere božje v Leskovcu pri Krškem ima zdaj v zvoniku nove bronaste zvonove.

Cerkev Žalostne Matere božje v Leskovcu pri Krškem ima zdaj v zvoniku nove bronaste zvonove.

Dominik Malovrh, strokovnjak za zvonove

Dominik Malovrh, strokovnjak za zvonove

Na slavje so prišle tudi gospe v narodnih nošah iz Šentvida pri Stični.

Na slavje so prišle tudi gospe v narodnih nošah iz Šentvida pri Stični.

Zaigral je Pihalni orkester Krško.

Zaigral je Pihalni orkester Krško.

Po uradnem delu so domačini poskrbeli za bogato pogostitev.

Po uradnem delu so domačini poskrbeli za bogato pogostitev.

Posvetitve so se udeležili številni duhovniki, mašo pa je daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore.

Posvetitve so se udeležili številni duhovniki, mašo pa je daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore.

Dvig zvonov in namestitev v zvonik sta bila zahtevna. Fotografije: Tanja Jakše Gazvoda

Dvig zvonov in namestitev v zvonik sta bila zahtevna. Fotografije: Tanja Jakše Gazvoda

Ljudje so si vse skupaj z zanimanjem ogledovali.

Ljudje so si vse skupaj z zanimanjem ogledovali.

Blagoslov in posvetitev FOTOGRAFIJE: Tanja Jakše Gazvoda
Cerkev Žalostne Matere božje v Leskovcu pri Krškem ima zdaj v zvoniku nove bronaste zvonove.
Dominik Malovrh, strokovnjak za zvonove
Na slavje so prišle tudi gospe v narodnih nošah iz Šentvida pri Stični.
Zaigral je Pihalni orkester Krško.
Po uradnem delu so domačini poskrbeli za bogato pogostitev.
Posvetitve so se udeležili številni duhovniki, mašo pa je daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore.
Dvig zvonov in namestitev v zvonik sta bila zahtevna. Fotografije: Tanja Jakše Gazvoda
Ljudje so si vse skupaj z zanimanjem ogledovali.
Tanja Jakše Gazvoda
 11. 6. 2026 | 07:51
5:06
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• »Pravijo, da ima vsak kraj svoj glas. Glas, ki ne prihaja iz besed, temveč iz globine časa in iz spomina ljudi. V Leskovcu ta glas že stoletja prihaja tudi z vrha zvonika – kot tih, a zgovoren klic, ki nas zbira, opominja, tolaži in veseli. Danes pa stojimo v trenutku, ki presega en sam dan – v trenutku, ki je redek in se še redkeje doživi. Počaščeni in hvaležni smo, da lahko na ta slovesni, pravzaprav kar zgodovinski dan, ko bomo v naš zvonik dvignili in posvetili nove zvonove, med nami pozdravimo ljubljanskega nadškofa in metropolita Stanislava Zoreta,« je zbrane na sončno nedeljsko popoldne, bila je prva nedelja v juniju, pozdravila domačinka Petra Rep Bunetič. Številni so prišli, da bi bili priča zgodovinskemu dogodku, saj so pred cerkvijo Žalostne Matere božje v Leskovcu pri Krškem slovesno blagoslovili obnovljen zvonik, stolpno uro in nove bronaste zvonove, ki bodo služili svojemu namenu še nekaj naslednjim generacijam.

»Današnji dan je velik dan za župnijo in občestvo. Po dolgem času bo Leskovec dobil nove bronaste zvonove. Zvonovi niso le glasbilo, so mnogo več. Pomenijo, da tudi danes znamo stopiti skupaj kot skupnost, da znamo darovati, graditi in gledati naprej. Zvonovi bodo tudi spomenik prihodnjim rodovom, da so v teh krajih živeli ljudje, ki so ljubili Boga, svoj domači kraj in svojo domovino,« je na slovesnosti misli strnil domačin Iztok Starc.

Na slavje so prišle tudi gospe v narodnih nošah iz Šentvida pri Stični.
Na slavje so prišle tudi gospe v narodnih nošah iz Šentvida pri Stični.
Zaigral je Pihalni orkester Krško.
Zaigral je Pihalni orkester Krško.

Cerkev Žalostne Matere božje v Leskovcu pri Krškem ima zdaj v zvoniku nove bronaste zvonove.
Cerkev Žalostne Matere božje v Leskovcu pri Krškem ima zdaj v zvoniku nove bronaste zvonove.

Še v času po prvi svetovni vojni so bili v zvoniku bronasti zvonovi, a so jih zaradi vojnih potreb odstranili, ker pa ni bilo denarja, so namestili železne, ki seveda niso bili zelo kakovostni in so bili mišljeni le kot začasna rešitev, tako da je bil zadnji čas za zamenjavo. Ideja za nove bronaste zvonove v starodavnem zvoniku cerkve pri Mariji na jezeru se je porodila že v pripravah na lansko praznovanje tisočletnice leskovške župnije. K projektu je strokovno pristopilo podjetje KRN, ki je vodilo celoten proces – od prvih načrtov do zadnjih podrobnosti namestitve. Pogodba o nakupu je bila simbolno podpisana prav na farni praznik, 15. avgusta lani.

Srce zvonov je bilo oblikovano daleč od tod – v priznani livarni Royal Eijsbouts v nizozemskem Astnu, po mnenju mojstrov je to najboljša livarna tako po kakovosti ulivanja kot po garanciji. Tam torej, kjer se tradicionalno mojstrstvo srečuje s sodobno natančnostjo, so bili zvonovi uliti z izjemno čistino in dovršeno zvočno skladnostjo. Z računalniško analizo in dolgoletnimi izkušnjami so ustvarili nekaj, kar presega kovino: mehki, globoki glas, ki ni le slišen, ampak ga je možno začutiti. Hkrati je pod vodstvom Janeza Mojškriča in njegove ekipe potekala tudi temeljita obnova zvonika – od stolpne ure do stopnišča in nosilne konstrukcije.

Številni botri

Ljudje so si vse skupaj z zanimanjem ogledovali.
Ljudje so si vse skupaj z zanimanjem ogledovali.

Posvetitev novih bronastih zvonov je eden največjih dogodkov v novejši zgodovini župnije Leskovec, gre za celovito prenovo pomembnega dela župnijske in kulturne dediščine ter predstavlja pomemben duhovni, kulturni in zgodovinski mejnik za širšo okolico. Novi zvonovi so sad skupnega prizadevanja številnih dobrotnikov, botrov, obrtnikov in vseh, ki so projekt podprli z darovi.

Po uradnem delu so domačini poskrbeli za bogato pogostitev.
Po uradnem delu so domačini poskrbeli za bogato pogostitev.
Posvetitve so se udeležili številni duhovniki, mašo pa je daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore.
Posvetitve so se udeležili številni duhovniki, mašo pa je daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore.

Srce zvonov je bilo oblikovano daleč od tod – v priznani livarni Royal Eijsbouts v nizozemskem Astnu.

Dominik Malovrh, strokovnjak za zvonove
Dominik Malovrh, strokovnjak za zvonove

»Ko dobiš v roke načrtovanje kompleta zvonov, ki bodo tukaj 500 let in več, in ko vidiš, da je to dobro uspelo, res lahko čutiš osebno zadovoljstvo. Zvonove smo preizkusili že v livarni, a ko pridejo v igro še akustika zvonika in nihanje zvonov, dobi zven popolnost. Komaj čakam, da slišim zven zvonov,« je bil pred blagoslovom kar nekoliko neučakan Dominik Malovrh, strokovnjak za zvonove, ki jih je skupaj z leskovškim župnikom Matejem Gnidovcem načrtoval, celotno postavitev in zven posameznih zvonov ter njegovo sosledje, v kar sta vključila tudi simboliko, saj gre za cerkev Žalostne Matere božje.

Najmanjši zvon, navček, težak 390 kilogramov, odzvanja v tonu a in je posvečen svetemu nadangelu Mihaelu. Drugi zvon, zvon sv. Urbana, je težak 673 kilogramov in poje v tonu fis. Drugi največji zvon, zvon sv. Jožefa, ki je težak 1361 kilogramov, odzvanja v tonu d, največji, kar 2421 kilogramov težak zvon pa je posvečen farni zavetnici – Žalostni Materi božji. Njegov glas zveni v tonu h, na njem pa je napis: »Žalostna Mati božja in kraljica v nebesa vzeta, varuj našo leskovško faro, ob tisočletnici župnije, leto Gospodovo 2025.«

Zven bronastih zvonov je čist, jasen in odmevajoč ter veliko manj moteč od železnih zvonov. Bronasti zvon poboža dušo in ga je užitek poslušati, saj s pravilno zasnovanimi kemblji iz zvona izvabi najboljši zven. Zato je zven novih zvonov v Leskovcu pri Krškem užitek slišati. 

Dvig zvonov in namestitev v zvonik sta bila zahtevna. Fotografije: Tanja Jakše Gazvoda
Dvig zvonov in namestitev v zvonik sta bila zahtevna. Fotografije: Tanja Jakše Gazvoda

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