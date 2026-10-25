V Levici so se oglasili glede domnevnega kupovanja glasov srbske diaspore v Sloveniji

V stranki Levica so ob današnjih parlamentarnih volitvah v Srbiji pozvali k neodvisnemu preverjanju očitkov o kupovanju glasov srbske diaspore v Sloveniji. Beneško komisijo in opazovalno misijo Parlamentarne skupščine Sveta Evrope (PACE) so pozvali, naj posebno pozornost namenita glasovanju iz tujine in očitanemu kupovanju glasov. V Levici so opozorili na poročanje medijev, da so se pred današnjimi volitvami v Srbiji pojavili očitki o domnevnem kupovanju glasov za listo Aleksandra Vučića na srbskem veleposlaništvu v Ljubljani. Kot sta pred dnevi med drugim poročala Delo in portal Serbian Times, so srbski državljani v Sloveniji, ki danes lahko volijo le na enem volišču - na veleposlaništvu v Ljubljani -, opozorili na pomanjkanje volišč, zaradi česar so sami organizirali skupinske prevoze na volišče v Ljubljano.

Namen pobude je zaščititi pravico do svobodne in tajne volilne izbire

V stranki poudarjajo, da glasovi ljudi ne smejo postati predmet trgovanja, finančna podpora njihovim društvom pa ne sredstvo političnega izsiljevanja. »Vsak srbski državljan mora imeti tudi v Sloveniji zagotovljeno pravico, da glasuje po svoji vesti, brez pritiskov in strahu pred posledicami svoje izbire,« so poudarili. Namen pobude je zaščititi pravico vseh srbskih državljanov doma in v tujini do svobodne in tajne volilne izbire, ne glede na njihovo politično prepričanje, ter okrepiti zaupanje v poštenost volilnih postopkov.

Levica je Beneško komisijo in PACE pozvala, naj preučita, ali pravni okvir Srbije zagotavlja zadostne varovalke pred kupovanjem glasov in posrednim vplivanjem na volivce prek financiranja društev v tujini. Preuči naj tudi, ali so pravila o delovanju diplomatsko-konzularnih predstavništev v času volitev dovolj jasna, da preprečujejo zlorabo državnih sredstev in uradnega položaja v korist posamezne politične liste, pa tudi, ali so merila za določitev volišč v tujini pregledna, objektivna in podvržena učinkovitemu pravnemu varstvu, so navedli.