  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KONGRES

V Levici v sodelovanju z Vesno napovedujejo prebojno listo na volitvah (FOTO)

Želijo si tudi nekaj novih obrazov.
Kongres Levice. FOTO: Blaž Samec
Kongres Levice. FOTO: Blaž Samec
STA, N. B.
 4. 10. 2025 | 14:47
 4. 10. 2025 | 14:50
2:28
A+A-

Levica in Vesna kandidatno listo že pripravljata, ta bo prebojna in močna, sta v sklepnem delu kongresa Levice napovedala najverjetnejša bodoča sokoordinatorja Asta Vrečko in Luka Mesec. Na volitvah ciljajo na vsaj podvojitev sedanjih štirih poslanskih mest, prihodnjo vladno koalicijo vidijo v podobni sestavi kot aktualno, a z močnejšo Levico. 

Vrečko in Mesec sta v izjavi ob sklepnem delu današnjega kongresa v Španskih borcih ob pripravah na prihajajoče državnozborske volitve pojasnila, da so se z zunajparlamentarno stranko Vesna že lotili oblikovanja skupne kandidatne liste za prihajajoče parlamentarne volitve.

Obljubljajo močno listo, po besedah Mesca si na njej želijo tudi nekaj novih obrazov. Načrtujejo, da bodo listo sestavili in predstavili do konca leta. Obe stranki imata po navedbah Vrečko kar nekaj lokalnih odborov, zato sestavljanje liste poteka "organsko". »Na programskem vidiku nimamo razkorakov. Verjamem, da bo čisto vsak kandidat, ki bo na koncu kandidiral za skupno listo, zastopal stališča obeh strank in tudi zastopal našo vizijo za prihodnost,« je dejala.

To vizijo so v Levici danes že predstavili, v naslednjih mesecih pa bo na programu delala posebna ekipa, v kateri bodo sodelovali tudi državni sekretarji z ministrstev v kvoti Levice, je navedel Mesec.

Število poslancev želijo podvojiti

Na volitve pa se po njegovih besedah podajajo s ciljem okrepiti rezultat. »Zdaj imamo štiri poslance v državnem zboru, naš cilj je to število vsaj podvojiti, zato da dobimo tudi temu ustrezno težo v parlamentu in v vladi,« je napovedal.

O bodoči vladni koaliciji pa je dejal, da bodo sicer o tem lahko govorili šele po volitvah, sami pa si želijo koalicijo, podobno današnji, a z večjo težo Levice. Potencialni partnerji pa so lahko tisti, ki spadajo na »levo sredino, sredino«, zagotovo pa ne polarizirajoči, skrajni in desni pol, kot tudi ne tisti, ki teptajo človekove pravice in svoboščine, je navedla Vrečko.

Na današnjem volilnem kongresu Levice so sicer začeli tudi volitve članov v strankine organe, med njimi 25 članov sveta stranke. Volitve bodo potekale elektronsko in bodo trajale sedem dni. Do tedaj članstvo tudi uradno še potrjuje sodelovanje z Vesno.

 

Več iz teme

Luka MesecLevicaAsta Vrečkokongres
ZADNJE NOVICE
15:15
Lifestyle  |  Stil
ZA BUJNO RAST

Rastline imajo rade kvas, zalivajte jih z njegovo raztopino

Z njegovo pomočjo bodo bolj bujne in videti bolj zdrave.
4. 10. 2025 | 15:15
14:47
Novice  |  Slovenija
KONGRES

V Levici v sodelovanju z Vesno napovedujejo prebojno listo na volitvah (FOTO)

Želijo si tudi nekaj novih obrazov.
4. 10. 2025 | 14:47
14:20
Novice  |  Svet
GROZLJIVA IZKUŠNJA

Slovenka po uničujočem potresu: »Pokalo je in ljudje so kričali, kot da je sodni dan« (FOTO in VIDEO)

Klara Kralj priznava, da jo je bilo zelo strah, a jo je mož uspel vsaj malo pomiriti.
4. 10. 2025 | 14:20
13:50
Novice  |  Svet
SE SVET PRIPRAVLJA NA VOJNO?

Srhljiva napoved Aleksandra Vučića: Vojna bo

Zahteval bo tudi povečanje državne zaloge hrane in vojaške opreme.
4. 10. 2025 | 13:50
13:30
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Znana Slovenka žaluje, mnogo prezgodaj je umrla njena sestra (FOTO)

Na zadnjo pot so jo pospremili ta teden.
4. 10. 2025 | 13:30
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
ODMEVNA LOČITEV

Kdo tolaži Nicole Kidman

Prvič po odmevni ločitvi so jo opazili v javnosti.
4. 10. 2025 | 13:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Se bo elektrika podražila?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Pohitite: na voljo je 50.000 evrov!

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
3. 10. 2025 | 09:34
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Se bo elektrika podražila?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Pohitite: na voljo je 50.000 evrov!

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
3. 10. 2025 | 09:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako se lahko zaščitimo pred vse bolj onesnaženim zrakom?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
25. 9. 2025 | 16:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VODIK

Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Prihajajo državno sponzorirani napadi?

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Nove kapacitete za več kot 100.000 gospodinjstev

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
PromoPhoto
Novice  |  Svet
POVEZOVALNO

Kako je Koroška postala nova zvezda Evrope

Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
30. 9. 2025 | 15:32
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki