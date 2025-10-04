V Levici v sodelovanju z Vesno napovedujejo prebojno listo na volitvah (FOTO)

Levica in Vesna kandidatno listo že pripravljata, ta bo prebojna in močna, sta v sklepnem delu kongresa Levice napovedala najverjetnejša bodoča sokoordinatorja Asta Vrečko in Luka Mesec. Na volitvah ciljajo na vsaj podvojitev sedanjih štirih poslanskih mest, prihodnjo vladno koalicijo vidijo v podobni sestavi kot aktualno, a z močnejšo Levico.

Vrečko in Mesec sta v izjavi ob sklepnem delu današnjega kongresa v Španskih borcih ob pripravah na prihajajoče državnozborske volitve pojasnila, da so se z zunajparlamentarno stranko Vesna že lotili oblikovanja skupne kandidatne liste za prihajajoče parlamentarne volitve.

Obljubljajo močno listo, po besedah Mesca si na njej želijo tudi nekaj novih obrazov. Načrtujejo, da bodo listo sestavili in predstavili do konca leta. Obe stranki imata po navedbah Vrečko kar nekaj lokalnih odborov, zato sestavljanje liste poteka "organsko". »Na programskem vidiku nimamo razkorakov. Verjamem, da bo čisto vsak kandidat, ki bo na koncu kandidiral za skupno listo, zastopal stališča obeh strank in tudi zastopal našo vizijo za prihodnost,« je dejala.

To vizijo so v Levici danes že predstavili, v naslednjih mesecih pa bo na programu delala posebna ekipa, v kateri bodo sodelovali tudi državni sekretarji z ministrstev v kvoti Levice, je navedel Mesec.

Število poslancev želijo podvojiti

Na volitve pa se po njegovih besedah podajajo s ciljem okrepiti rezultat. »Zdaj imamo štiri poslance v državnem zboru, naš cilj je to število vsaj podvojiti, zato da dobimo tudi temu ustrezno težo v parlamentu in v vladi,« je napovedal.

O bodoči vladni koaliciji pa je dejal, da bodo sicer o tem lahko govorili šele po volitvah, sami pa si želijo koalicijo, podobno današnji, a z večjo težo Levice. Potencialni partnerji pa so lahko tisti, ki spadajo na »levo sredino, sredino«, zagotovo pa ne polarizirajoči, skrajni in desni pol, kot tudi ne tisti, ki teptajo človekove pravice in svoboščine, je navedla Vrečko.

Na današnjem volilnem kongresu Levice so sicer začeli tudi volitve članov v strankine organe, med njimi 25 članov sveta stranke. Volitve bodo potekale elektronsko in bodo trajale sedem dni. Do tedaj članstvo tudi uradno še potrjuje sodelovanje z Vesno.