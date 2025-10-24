V Ljubljani bo parkiranje za marsikoga občutno dražje

V Ljubljani bo parkiranje za tiste, ki ne uporabljajo letnih parkirnih dovolilnic, kmalu občutno dražje. Kot poroča portal 24ur.com, bodo cene za parkiranje na ljubljanskih ulicah tudi tretjino višje. Natančneje, za uro parkiranja bo treba plačati do 1,7 evra.

Koliko bo potrebno plačati za parkirane po novem, bo odvisno od cone. Po poročanju 24ur bo ura parkiranja v prvi coni znašala 1,7 evra, v drugi coni bo za uro parkiranja treba plačati en evro, v tretji pa 0,70 evra.

Po pisanju omenjenega portala bo treba več plačati tudi za občinska parkirišča z zapornicami (kjer je bila cena ure parkiranja 1,2 evra, bo po novem 1,5 evra). Nočno parkiranje se bo na teh parkiriščih podražilo za 100 odstotkov.

Pocenitev letne parkirne dovolilnice

A po drugi strani bo prišlo tudi do pocenitve letne parkirne dovolilnice. Zanjo bo treba plačati 42 ali 82 evrov, odvisno od cone parkiranja, poroča omenjeni portal.

Nove cene morajo še potrditi mestni svetniki, po besedah ljubljanskega župana pa bodo spremembe začele veljati 12. januarja.